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Военное обозрение

Глава МИД Латвии: Балтика скоро станет морем НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Балтика скоро станет морем НАТО. Так считает глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.

Об этом латвийский министр иностранных дел заявил в интервью британской газете Financial Times.

Балтийское море становится морем НАТО

- утверждает Ринкевичс, комментируя планы Финляндии и Швеции присоединиться к этому военно-политическому блоку.

По мнению министра, их вступление в альянс означает постепенный переход под его контроль всей акватории Балтийского моря.

Источник изображения: topwar.ru

Главы внешнеполитических ведомств двух других прибалтийских государств, Литвы и Эстонии, тоже считают, что присоединение к НАТО Стокгольма и Хельсинки будет способствовать усилению альянса и укреплению безопасности в балтийском регионе.

Предполагается, что Финляндия и Швеция будут приняты в альянс в самое ближайшее время. Вчера глава финского государства Саули Ниинистё и премьер-министр этой страны Санна Марин заявили, что намерены срочно подать заявку на вступление в НАТО. Таким способом, говорится в заявлении, Хельсинки укрепит и свою безопасность, и безопасность альянса.

Информационное агентство Reuters, ссылаясь на компетентные источники, утверждает, что в Брюсселе не станут затягивать процесс и быстро примут в свои ряды Хельсинки и Стокгольм. Причина такой спешки, утверждает западное СМИ, заключается в изменении подходов к общеевропейской безопасности из-за российской спецоперации на Украине.

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Страны
Латвия
Литва
Украина
Финляндия
Швеция
Эстония
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
16.05.2022 01:15
ДРСМД больше нет, можно наклепать гиперзвуковые ракеты или те же "Калибры" на наземных ПУ на западных, северных и южных рубежах и держать на мушке весь этот евроколхоз
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Глава МИД Латвии: Балтика скоро станет морем НАТО