Глава МИД Латвии: Балтика скоро станет морем НАТО

Источник изображения: topwar.ru
Балтика скоро станет морем НАТО. Так считает глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.
Об этом латвийский министр иностранных дел заявил в интервью британской газете Financial Times.
- утверждает Ринкевичс, комментируя планы Финляндии и Швеции присоединиться к этому военно-политическому блоку.
По мнению министра, их вступление в альянс означает постепенный переход под его контроль всей акватории Балтийского моря.
Источник изображения: topwar.ru
Главы внешнеполитических ведомств двух других прибалтийских государств, Литвы и Эстонии, тоже считают, что присоединение к НАТО Стокгольма и Хельсинки будет способствовать усилению альянса и укреплению безопасности в балтийском регионе.
Предполагается, что Финляндия и Швеция будут приняты в альянс в самое ближайшее время. Вчера глава финского государства Саули Ниинистё и премьер-министр этой страны Санна Марин заявили, что намерены срочно подать заявку на вступление в НАТО. Таким способом, говорится в заявлении, Хельсинки укрепит и свою безопасность, и безопасность альянса.
Информационное агентство Reuters, ссылаясь на компетентные источники, утверждает, что в Брюсселе не станут затягивать процесс и быстро примут в свои ряды Хельсинки и Стокгольм. Причина такой спешки, утверждает западное СМИ, заключается в изменении подходов к общеевропейской безопасности из-за российской спецоперации на Украине.