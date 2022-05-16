Договор о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном вступил в силу

ЦАМТО, 13 мая. Договор о военном сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Казахстан вступил в силу 4 мая. Документ опубликован 13 мая на портале правовой информации.

Россия и Казахстан подписали документ 16 октября 2020 года, ратифицирован Россией 26 мая 2021 года. Срок действия договора – 10 лет с автоматическим продлением на последующие 10-летние периоды в случае, если одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения 10-летнего периода. Договор не направлен против третьих стран.

Согласно документу, страны договорились совместно планировать применение войск в интересах безопасности обеих сторон, противодействовать вызовам и угрозам региональной безопасности, проводить совместную оперативную и боевую подготовку, миротворческую деятельность, взаимодействовать в рамках военных делегаций в международных организациях.

Каждая из сторон также обязуются сотрудничать в области военной разведки и не осуществлять разведывательную деятельность, направленную против другой стороны.

Кроме того, Россия и Казахстан планируют сотрудничать в области военного образования и науки, культуры и спорта, совершенствовать нормативно-правовую базу, всесторонне обеспечивать совместную деятельность вооруженных сил двух стран, оказывать взаимную помощь в решении экологических проблем, связанных с последствиями деятельности вооруженных сил сторон, цитирует "РИА Новости" текст документа.