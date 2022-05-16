Холдинг "Швабе" представил на выставке в Минобороны РФ SWIR-камеру

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - SWIR-камера, разработанная Государственным научным центром (ГНЦ) РФ НПО "Орион", отмечена наградой Минобороны России, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", комментируя итоги ежегодной выставки, прошедшей в Главном научном метрологическом центре военного ведомства.

"SWIR диапазон достаточно молод. Наши ученые разработали SWIR-камеру на базе российского матричного фотоприемного устройства несколько лет назад. И не раз эта камера доказывала свои возможности - в системах наблюдения, в промышленности и иных сферах применения. Награда в области инноваций подтверждает уникальность этого продукта и высокий технологический потенциал нашего предприятия", - сказал генеральный директор ГНЦ РФ НПО "Орион" Сергей Кузнецов, слова которого приводятся в распространенном в пятницу сообщении.

По информации пресс-службы, SWIR-камера позволяет наблюдать объекты в условиях ограниченной видимости, например, сквозь дым и туман. Также с её помощью легко обнаружить человека или объект на воде, например, при спасательной операции или рассмотреть обстановку за тонированными стеклами авто. Этот диапазон даёт наглядную информацию для обнаружения людей на задымленной территории и контроля их передвижения, фиксирования очагов возгорания, выявления горения торфяных разработок.

"Сфера применения SWIR-технологии постоянно расширяется. Так, большие возможности открываются в области различного мониторинга, широчайшие перспективы у технологии - в медицине и науке", - сказано в пресс-релизе.