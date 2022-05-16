Политолог рассказал, как сохранили базу Черноморского флота в Севастополе

В России 13 мая отмечают День Черноморского флота. Политолог Владимир Корнилов рассказал в эфире радио Sputnik историю о том, как российским офицерам и морякам удалось сохранить базу ЧФ в Севастополе после провозглашения независимости Украины.

В России 13 мая отмечается День Черноморского флота ВМФ РФ. Праздник был установлен приказом главкома Военно-Морского флота в июле 1996 года.

База Черноморского флота в Севастополе после распада Советского Союза и провозглашения независимости Украины осталась в распоряжении России благодаря героическим усилиям и смекалке российских офицеров и моряков, считает политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов. В эфире радио Sputnik он рассказал, как это было.

"Я очень хорошо был знаком с этими офицерами, когда возглавлял украинский филиал Института стран СНГ, у нас в Севастополе было мощное отделение во главе с контр-адмиралом Владимиром Евгеньевичем Соловьевым, плюс его замы из той же когорты. Они мне рассказывали массу эпических историй, как вопреки воле Москвы, тогдашней, ельциновской, они сохраняли этот флот. И, наверное, это единственный, уникальный случай в истории, когда флот, мощная база была сохранена за государством из-за того, что кто-то не знал устав. Или слишком хорошо его знали", – начал рассказ Владимир Корнилов.

По его словам, после провозглашения "незалежности" Украины ее представители приехали перенимать командование всеми частями, расположенными в Крыму, соответственно, и черноморской базой в Севастополе.

"Приехали украинцы и сразу начали ставить свой караул вокруг расположения Черноморского флота. А кого ставить на караул? Решили поставить стройбатовцев, потому что свои, украинцы. Ну расставили их, выдали им автоматы. А командующий гарнизоном Севастополя генерал Романенко (он жив-здоров, в Москве живет) и контр-адмирал Соловьев (он тогда ведал разведкой Черноморского флота) ночью собрали всех офицеров, в которых не сомневались, подчеркиваю, вопреки приказам из Москвы, собрали адмиралов, капитанов первого ранга, то есть высших офицеров ЧФ ", – продолжил рассказ Владимир Корнилов.

"И ночью подъезжают к караулам. Представьте, стоит лейтенантик, с ним стройбатовец, не знающий устава караульной службы. К ним подходят. "Товарищ лейтенант, вы признаете, что я командующий гарнизоном?", – говорит Романенко. Тот говорит: "Да, товарищ генерал". Тогда Романенко говорит: "Я имею право проверить на знание устава караульной службы вашего бойца, стоящего на карауле". И давай спрашивать обязанности караульного, права. Стройбатовец, конечно, "бэ" да "мэ" – ничего не знает. "Товарищ лейтенант, вы признаете мое право, как командующего гарнизона, заменить караульного, поскольку он не знает устава?". По уставу так требуется. И вот, представьте, адмиралы в форме, с кортиками стояли на карауле до самого утра, пока не подтянули моряков. Вот так к утру все базы, которые под свой контроль взяли украинские новоявленные вояки, оказались в распоряжении РФ – из-за того, что караульные не знали устава караульной службы", – заключил Владимир Корнилов.