Рогозин прокомментировал поиски Великобритании российского оружия по всему миру

России следует создавать новую военную технику, которая бы превосходила аналогичные западные образцы. Таким образом генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Telegram прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, призвавшего к поискам советского и российского вооружений по всему миру для передачи Украине.

По мнению главы госкорпорации, «замысел Великобритании ясен: таким образом оставшиеся в мире заказчики российских вооружений еще дальше отрываются от России».

Рогозин уверен, что в ответ на «утилизацию» советских вооружений России следует наращивать производство новой. «Создавать новую технику, которая лучше, чем западная. Опыт боевого применения, получаемый в последнее время, — это лучший источник знаний для конструкторов и работников оборонно-промышленного комплекса», — написал гендиректор.

Ранее Уоллес заявил, что «значительная часть министерства обороны [Великобритании] и военных атташе ищет (советское и российское вооружение) по всему миру», чтобы «доставить их украинцам завтра утром».

В апреле американское издание The Drive заметило, что новейшим оружием Великобритании, которое будет поставлено Украине, станут самонаводящиеся ракеты Brimstone класса «воздух — земля».