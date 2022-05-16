Президент Хорватии отказал Киеву в интеграции с ЕС и НАТО

Против Украины и НАТО: что стоит за скандальными заявлениями президента Хорватии

Президент Хорватии Зоран Миланович, родившийся в городке Малая Москва, попал под критику украинских СМИ за свою политику в отношении киевского режима. Его отказ поддержать вступление Украины в ЕС и НАТО автор статьи в "Европейской правде" называет "клоунским поведением", а самого политика – агентом Кремля.

Владимир Цыбульник

Более двух лет в дружественной нам Республике Хорватия существует странная ситуация: избранный в начале 2020 года президентом страны Зоран Миланович удивляет всех непонятными заявлениями по вопросам внутренней и внешней политики, оскорбляя не только главу правительства Андрея Пленковича, но также Боснию и Герцеговину, Украину и Великобританию и еще много кого.

Кроме того, хорватский президент уже пообещал наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А до того категорически выступал против поддержки Украины. Своим полуклоунским поведением он чем-то похож на Жириновского. А иногда даже выглядит как обиженный ребенок.

Дошло до невиданного. После очередного оскорбительного заявления в свой адрес премьер-министр Хорватии заявил, что объявляет бойкот президенту и вместе с членами правительства останавливает общение с ним! Что же там, в Загребе, происходит? И способен ли Миланович нанести вред, в частности, европейским стремлениям Украины?

Деды воевали

На первой взгляд, в биографии президента Хорватии нет ничего особенного, и каждый может найти ее и интернете, и в библиотеке. У него в целом сложилась обычная карьера. Студент-юрист Загребского университета. Работал юристом, в МИД Хорватии и за рубежом. Был премьер-министром страны. Но есть несколько интересных моментов, на которые следует обратить внимание в контексте поиска ответа на вопрос, вынесенного в заголовок.

Первый – деды. Родился господин Зоран в октябре 1966 года в Загребе. Но родители его были из маленького города Синь на побережье Адриатики. Этот город к началу Второй мировой войны имел и второе, неофициальное название – Малая Москва. Настолько мощными там были коммунисты и те, кто симпатизировал советской России. В том числе один из его дедов из Синя присоединился к партизанам Тито в 1942 году и воевал за освобождение Югославии от фашистов.

Но был и второй дед, пишет хорватский журналист-расследователь Роберт Байруч, информация о котором практически отсутствует. По словам журналиста, этот дед был в подразделениях усташей (хорватская праворадикальная, со временем – фашистская партия, которая воевала на стороне Германии и Италии во времена Второй мировой войны) и погиб в 1945 году во время массовых расстрелов усташей, захваченных партизанами в Блайбурге (Австрия).

По мнению Байруча, именно поэтому Миланович не раз посещал мемориал погибшим усташам в Блайбурге и принимал участие в церемониях хорватских радикалов. В 1990 году Миланович вступает в Социал-демократическую партию (СДП), созданную на базе Союза коммунистов Хорватии, которую возглавил в 2004 году. Видимо, победу одержал первый дед, из Малой Москвы.

В августе 2011 года хорваты услышали о "Кукурику". Так называлась созданная Милановичем предвыборная левая коалиция, несколько странное название которой пошло от названия ресторана, где ее задумали за бокалом вина. И уже осенью того же года на парламентских выборах коалиция одержала победу над Христианским демократическим Содружеством (ХДС), а Миланович возглавил правительство.

Оценки его деятельности на посту главы правительства весьма неоднозначны. Мой знакомый хорватский дипломат в 2014 году так оценил премьера Милановича: "Пока ничего хорошего. Популист, каких мало. Ему удалось поссорить Хорватию со всеми соседями". Такое удается не каждому. Однако, несмотря на довольно неоднозначные оценки итогов его деятельности, в январе 2020-го года Милановича избирают президентом Республики Хорватия.

Показательными были тезисы, обеспечившие ему победу. На выборах Миланович позиционировал себя как политик, который поддерживает ЕС и НАТО. Это выгодно отличало его от соперницы и на тот момент действующего президента Колинды Грабар-Китарович, которая начала заигрывать с Путиным. Большинству хорватов это не понравилось, и они выбрали Милановича.

Оскорбленный президент

Так почему же, став президентом, Миланович так изменил риторику? Перед тем как ответить на этот вопрос, следует отметить, что оба – президент Миланович и премьер Пленкович – в главном якобы работают вместе во имя Хорватии – за улучшение жизненного уровня граждан страны, борьбу с коррупцией, переход на евро, вступление в Шенгенскую зону, усиление НАТО и совершенствование механизмов Евросоюза.

При этом в Хорватии президент осуществляет, в основном церемониальные функции и является фигурой представительной, а реальная власть принадлежит премьер-министру. Когда слышишь выступления Милановича и анализируешь его действия, иногда создается впечатление, что он ополчился на всех. Обиделся на премьера Пленковича, хорватов, на весь мир. Но это вредит Хорватии, поскольку ведет к противостоянию двух ветвей власти.

Уже одно из первых выступлений Милановича-президента было отмечено его резкой и некорректной критикой Пленковича, где он почти опустился до личных оскорблений в адрес премьера. Но это было только начало.

Дошло до того, что президент заявил, что правящая ХДС, лидером которой является Пленкович, создана сербскими спецслужбами. Тот, кто знаком с очень непростыми сербско-хорватскими отношениями, знает, что такое обвинение не только для хорватского политика, но и для любого гражданина смерти подобно.

Впрочем, абсурдность этого заявления была настолько очевидной, что в Хорватии на эти слова почти никто не обратил внимания. Кроме левых. Несколько раз президент пытался открыто влиять на кадровые назначения и, вопреки законодательству и существующим правилам, пытался назначить "своего человека" судьей Верховного суда и повлиять на кадровые назначения в армии.

Пытаясь добиться поддержки армии, он помиловал нескольких офицеров, которых суд приговорил к пожизненному заключению за организацию убийства. Не очень понравились президенту и ограничения, которые ввело правительство во время борьбы с пандемией COVID-19.

Но любимой игрушкой Милановича остается внешняя политика. Это подтверждает большое количество его заявлений касательно этой темы, которые порой не способствуют повышению международного авторитета официального Загреба. Вот лишь несколько примеров.

Для внешней политики Хорватии приоритетными являются отношения с Боснией и Герцеговиной. Точнее – положение в Боснии и Герцеговине хорватов, которые там составляют тринадцать-четырнадцать процентов населения.

В хорватской политической элите многие считают ограниченными права хорватов в БиГ, особенно в части избрания хорватского представителя трехчленного президиума БиГ, и соревнуется в количестве выдвинутых предложений по этому поводу, вплоть до изменения конституции другой страны.

Миланович также решил внести свои предложения, но они были негативно восприняты боснийцами, вызвали недовольство Турции и стран Персидского залива, международного сообщества, и это завело переговоры политиков БиГ по этой проблеме в тупик.

Поддержка президентом Милорада Додика (члена президиума БиГ от сербского народа и наиболее системного защитника российских интересов на Западных Балканах) и великосербских националистов вызывает не только удивление, но и беспокойство международного сообщества и Пленковича.

Премьер заявил, что шаги Милановича в этом контексте нанесли интересам Хорватии в БиГ такой ущерб, что ее "не отмоют дожди Мостара" (крупнейший город в Герцеговине, где мощные ливни не редкость).

Миланович не обошел своим вниманием и проблему Косово, что не только не способствовало переговорам по ее урегулированию, но и сохраняет напряжение в, до сих пор, непростых сербско-хорватских отношениях.

А недавно он категорически заявил, что не поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, о чем две страны сообщили после начала российской спецоперации против Украины. Но как Миланович это объясняет?

Ответ впечатляет. На Западных Балканах достаточно много проблем, включая неприсоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне, постоянные отсрочки вступления Албании и Северной Македонии в состав Евросоюза, а также непризнание Косово. А значит, пока вопрос закона о выборах в Боснии и Герцеговине не будет "урегулирован", парламент Хорватии не может ратифицировать вступление любой страны в НАТО.

Не удивительно, что такое заявление обеспокоило союзников по НАТО, а министр иностранных дел был вынужден дезавуировать слова президента.

Украинский интерес

А какое нам дело до споров между Милановичем и Пленковичем?

Ответ прост: нам, украинцам, не безразлично, что происходит в стране, правительство и граждане которой делают немало для помощи в борьбе с Россией.

Хорватия – одна из немногих стран, которая в полном объеме выполнила украинскую заявку по военной помощи и предоставила стрелкового оружия на шестнадцать с половиной миллионов евро, которого хватит для вооружения четырех бригад.

Кроме того, за два месяца нашего сопротивления оказана гуманитарная помощь более чем на пять миллионов евро. Восемьдесят пять детей из Академии ФК "Шахтер", пятнадцать мам и несколько тренеров получили убежище в Хорватии благодаря Дарио Срне, одному из тренеров клуба, бывшему капитану хорватской сборной и "Шахтера".

Загреб одним из первых подписал с Киевом Декларацию по поддержке европейской перспективы Украины и системно поддерживает нашу интеграцию в ЕС и НАТО. Хорватия четко поддержала создание "Крымской платформы". Нам важен бесценный опыт Хорватии по реинтеграции освобожденных территорий.

Именно поэтому Украина заинтересована в стабильной Хорватии и в сохранении поддержки нашей борьбы.

Но позиция президента Милановича, скажем осторожно, вызывает удивление.

Отдельные аналитики прямо говорят, что его позиция в отношении Украины откровенно враждебно-надменная и откровенно пророссийская. И это подтверждает, например, его точка зрения о неуместности помощи Украине.

Для Милановича только Россия может обеспечить стабильность Европы и ЕС. В дополнение он также обвинил Великобританию в "подстрекательстве" Украины к конфронтации с Россией.

Андрей Пленкович был вынужден извиняться за подобные опусы президента, за что тот назвал его "украинским агентом".

Ответом стал визит Пленковича на Украину восьмого мая, во время которого он заверил о дальнейшей бесспорной поддержке Хорватией Украины. Не смотря на позицию Милановича.

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И, наконец, последний вопрос: ну почему он, Миланович, такой?

Такой вопрос задают себе многие хорваты. Действительно, странные его заявления и поведение, как рассказывал мне хорватский знакомый, наводят на мысль: а все ли у него в порядке с психикой, возможно, он принимает какие-то серьезные лекарства или еще что-то?..

Журналисты и политологи обычно называют две вероятные причины такого поведения Милановича. Одна из них – смена политических взглядов, когда от левых взглядов он начал резко дрейфовать в сторону популистов националистической окраски.

Вторая версия: они не исключают влияния на Милановича из Москвы, что подтверждают его связи с Додиком и сербскими националистами, которых можно назвать агентами влияния России на Балканах.

Бывший посол Черногории при НАТО, ныне профессор Университета Бостона Веско Гарчевич идет еще дальше.

Странную позицию Милановича он объясняет определенной его зависимостью от денег российских олигархов, инвестирующих в Хорватию.

Но есть еще одна причина того, почему Миланович обиделся на весь мир. И это – личное неприятие Пленковича.

В свое время они вместе работали в МИД Хорватии и вместе были членами элитного "Boysclub", открывающего прямую дорогу к ответственным должностям в МИД и способствующего политической карьере. Но они оказались в разных партиях: Пленкович – в ХДС, Миланович – в СДП.

Трудно разыскать корни того, почему после одних из парламентских выборов Миланович обиделся на Пленковича. Что-то случилось. Слухов много, но это лишь не подтвержденные слухи, поэтому не будем о них…

И кстати, в Хорватии часто говорят: Пленкович решает проблемы, Миланович говорит, что плохо.

Поэтому, вероятно, Миланович и в дальнейшем будет критиковать Пленковича за поддержку Украины. А Хорватия все равно будет оставаться нашим другом и помощником на пути в ЕС.