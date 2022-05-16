Украинский кризис угрожает США. Но есть один способ его решить

Бесконечный военный конфликт на Украине идет во вред национальной и международной безопасности

Конфликт на Украине больно ударит по всем, в том числе и по самим США, пишет WP. В интересах Вашингтона способствовать окончанию кризиса, но вместо этого Байден объявляет о новой "помощи" Киеву.

Катрина ванден Хювел

Какие цели преследуют США в украинском конфликте? Министр обороны Ллойд Остин недавно объявил, что Соединенные Штаты хотят "ослабления России до такой степени, чтобы она не могла творить такие вещи, какие сотворила на Украине". США настроены весьма решительно. Конгресс почти единогласно принял закон о ленд-лизе для Украины, вызвав воспоминания об "арсенале демократии", который мы предоставили Британии в годы Второй мировой войны. Президент Байден добивается утверждения дополнительной помощи в размере 33 миллиардов долларов. Когда в прошлом месяце на авиабазе Рамштайн в Германии собрались министры обороны из 40 стран, они говорили в основном не о мирном урегулировании, а о победе Украины или как минимум о "постоянном ослаблении" военной мощи России.

Но насилие продолжается, военная истерия усиливается, и нам лучше четко и ясно заявить о своих целях. Продолжительный и мучительный опосредованный военный конфликт с Россией будет иметь самые серьезные последствия не только для украинского народа, но и для безопасности США и их союзников.

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Около трети объектов украинской инфраструктуры повреждено или уничтожено. Это дороги, железнодорожные пути, мосты. Будут новые разрушения. По прогнозам, украинская экономика в этом году сократится почти наполовину. Даже если конфликт прекратится уже завтра, на восстановление и возвращение к первоначальному уровню производства уйдут годы, и потребуются сотни миллиардов долларов.

Более того, в момент, когда мировая экономика страдает от пандемии, этот кризис и введенные против России санкции усиливают глобальные неурядицы. В прошлом году Россия занимала первое место в мире по экспорту природного газа, второе — по экспорту нефти и третье — по экспорту угля. Она — мировой лидер по обогащению урана для атомных электростанций. Естественно, после начала военной спецоперации цены на это топливо резко выросли. В особенности от этого пострадали наши союзники из Европы. А американские граждане страдают от роста мировых цен на сталь, алюминий, автомобильные аккумуляторы, компьютерные чипы и многое другое. Это неизбежно будет ослаблять уровень поддержки конфликта, а расходы на его ведение будут увеличиваться.

Россия и Украина вместе обеспечивают 30% поставок пшеницы и 20% кукурузы на мировой рынок, о чем свидетельствуют данные Всемирной продовольственной программы ООН. Кроме того, они поставляют три четверти от мирового объема подсолнечного масла и треть — ячменя. Россия также является ключевым поставщиком сырья для производства удобрений.

В нашем полушарии многие латиноамериканские страны уже сталкиваются с дефицитом удобрений. В особой опасности сельское хозяйство Бразилии. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, 14 африканских государств наполовину удовлетворяют свои потребности в пшенице за счет поставок из России и с Украины. Во главе этого списка Эритрея (100 процентов), Сомали (свыше 90 процентов) и Египет (почти 75 процентов). Если конфликт затянется, это обречет на страшный голод еще 47 миллионов человек, предупреждают эксперты.

Он неизбежно укрепит позиции воинствующих ястребов как в США, так и в России. Из-за этого всякое мирное урегулирование будет затруднено. Чтобы оправдать рост издержек, каждой из сторон необходимо возбуждать патриотический пыл и подчеркивать, насколько высоки ставки. На фоне происходящего замаячат ядерные арсеналы. На всем протяжении холодной войны Вашингтон вместе с союзниками старался не допустить войны с Россией. Они промолчали даже тогда, когда Москва подавила движения за независимость в Чехословакии и Венгрии. Поэтому заявления нынешних руководителей о постоянном ослаблении России — это крайняя степень безответственности.

Если Байден получит свои 33 миллиарда долларов, общая сумма военной помощи Украине с начала российской операции составит 47 миллиардов долларов. Как отмечают Уильям Хартунг (William Hartung) и Бен Фриман (Ben Freeman) в интернет-журнале Responsible Statecraft, это почти столько же, сколько составляет и весь бюджет Госдепартамента, и больше, чем администрация Байдена пообещала выделить на борьбу с изменениями климата.

Вот почему крайне важно остудить распаляемые конфликтом эмоции и оценить наши реальные приоритеты в сфере безопасности. У нас в этой области есть намного более серьезные проблемы, включая пандемию, инфекционные болезни, климатические изменения, вызовы со стороны Китая, а также неотложная необходимость перестроить нашу экономику и восстановить демократию. Сопротивление Украины поглотило наше внимание и вызвало симпатии с нашей стороны. Но важность этого сопротивления лучше сопоставлять со значимостью вышеперечисленных вопросов.

Если Россия захватит весь Донбасс, <…> Москва проявит большую готовность к переговорам об урегулировании. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому, Соединенным Штатам и НАТО придется решать, содействовать ли таким переговорам. В первую неделю конфликта Зеленский предложил некие элементы компромиссного решения, но в связи с продолжением военных действий ужесточил свою позицию. Вашингтону понадобится соблюдать собственные интересы, состоящие в прекращении этого кризиса, вместо того чтобы любой ценой поддерживать сопротивление.

Любой вариант урегулирования, несомненно, потребует отвода российских войск, возможно, в обмен на нейтралитет и территориальную целостность Украины, признания власти России над Крымом, а также предоставления некоего федеративного статуса сепаратистским провинциям на востоке Украины. И санкции неизбежно придется снимать.

Признав геополитические реалии будущей архитектуры безопасности, Соединенные Штаты и их союзники должны ясно и четко заявить Зеленскому, России, Китаю и Индии, что мы за урегулирование, обеспечивающее сохранение украинского суверенитета и ведущее к скорейшему окончанию конфликта. В этом заключаются наши подлинные интересы безопасности.

Комментарии читателей

Curmudgeon88

Одинокий голос разума с левого фланга. Все прочие либералы, включая тех, кого я знаю лично, самые большие сторонники конфликта. Но она права, и она была права восемь лет назад, когда Украина была пусть хрупкой и глубоко расколотой, но стабильной демократией, а также стабилизирующим буфером между Востоком и Западом. В то время она призывала к компромиссам между Россией и Западом, между устремлениями смотрящего на Запад Киева и промышленного Донбасса, у которого давние и глубокие торговые связи с Россией. США, ЕС и НАТО ничего не желали слышать. Тогда, как и сейчас, они видели в Украине антагонистическую игру, и признавали ее только в качестве последнего и полного трофея холодной войны, невзирая на издержки для себя, Украины и всего мира. Когда в 2014 году было свергнуто последнее избранное правительство единого государства Украина, они дали ход тому, что стало полной катастрофой для всех — ну, за исключением компаний ВПК Raytheon, Northrop-Grumman, Lockheed-Martin и Китая. Уж эти-то получили огромную выгоду. Украина почти наверняка будет расчленена, и единственный вопрос состоит в том, где пройдет окончательная граница и сколько еще прольется крови, прежде чем это произойдет.

Lafayette89

"Признав геополитические реалии будущей архитектуры безопасности, Соединенные Штаты и их союзники должны ясно и четко заявить Зеленскому, России, Китаю и Индии, что мы за урегулирование, обеспечивающее сохранение украинского суверенитета и ведущее к скорейшему окончанию конфликта. В этом заключаются наши подлинные интересы безопасности".

Такое у нее мирное предложение? И как мы этого добьемся? <…> Никакого Мюнхена. Если хотите, Украина — это новый Перл-Харбор.