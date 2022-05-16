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Российская газета

Российские моряки записали видеоклип ко Дню Черноморского флота

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В отделе информационного обеспечения ЧФ подготовили клип ко Дню Черноморского флота России, который 13 мая 2022 года отмечает свое 239-летие. В видео вошли кадры военных парадов и праздников с участием кораблей Черноморского флота, учений и боевых действий флота.

Днем рождения Черноморского флота считается 13 мая 1783 года, когда 11 кораблей Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую (ныне Севастопольскую) бухту, на берегах которой 14 июня того же года был основан Севастополь.

"Это один из самых любимых и самых главных праздников Севастополя! Как и сотни лет назад, наши моряки следуют заветам легендарных адмиралов, с честью выполняют свой долг перед Отечеством, ежедневно совершают подвиги, порой ценой собственной жизни", - написал в своем поздравлении морякам-черноморцам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что в наши дни Черноморский флот играет важнейшую роль в специальной военной операции по защите Донбасса и освобождению Украины. "Черноморцы вновь, как в годы Крымской и Великой Отечественной войн, отважно сражаются за Россию, наносят сокрушительные удары по врагу на море и на суше", - написал он в поздравлении.

В Севастополе сегодня состоится концерт, который даст старт патриотическому концертному туру по городам флотской славы России в поддержку спецоперации и ВМФ. На площади Нахимова с 17.00 выступят Денис Майданов, Ольга Кормухина, ST, Сергей Войтенко, вокалисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра, солист ансамбля армейского корпуса "Новороссия" Роман Разум.

Также запланированы акции "Кораблик победы" и "Родной Герой", где все желающие смогут передать привет морякам и рассказать о родных, служивших на флоте.


Юлия Крымова

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