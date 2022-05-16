Британские атташе ищут советское оружие для ВСУ по всему миру

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Западные страны, почти солидарно занявшие антироссийскую позицию, пытаются помочь устоять киевскому режиму в военном противостоянии с ВС РФ, поставляя из наличия внушительный ассортимент боевых систем. Однако передаваемые ВСУ изделия не могут эффективно использоваться ввиду возникающих из-за их разнообразия проблем, связанных с освоением и обслуживанием техники.

Одну из наиболее агрессивных позиций по отношению к Кремлю в стане западных государств занимает Британия. В Лондоне понимают проблему эксплуатации разносортных западных боевых систем, поэтому ведут активный поиск знакомой ВСУ техники – советского и российского оружия.

Его ищут многочисленные сотрудники Минобороны и военные атташе по всему миру

- заявил глава военного ведомства Бен Уоллес.

С его слов, ВСУ необходимо поставлять изделия, которыми уже умеют пользоваться бойцы. Однако, как он пояснил, поиски оружия советского и российского происхождения затрудняются конкуренцией со стороны Москвы, которая якобы также собирает данные изделия по всему миру. Как заявил Уоллес, «23 государства обладают запасами российской техники»; большой арсенал имеется в Афганистане, но «даже русские не рискнут покупать там оружие», приводит его слова издание The Wall Street Journal.

Если вы на самом деле желаете экстренно помочь украинцам выстоять, то найдите то [оружие], обращаться с которым они обучены

- отметил министр обороны Британии.

Тем временем из зоны проведения специальной военной операции приходят сообщения о том, что в качестве трофея к нашим войскам попала британская 155-мм гаубица M777. Официального подтверждения этих сообщений на данный момент нет.