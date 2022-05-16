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Военное обозрение

Армия США собралась совершенствовать требования к подготовке водителей из-за опрокидывания армейских машин

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Источник изображения: topwar.ru

Американские сухопутные войска и морская пехота собираются пересмотреть основные требования к программе обучения водителей военных машин. Об этом сообщает Army Times. Главная причина такого решения – участившиеся аварии с участием военных автомобилей, в том числе опрокидывания, иногда со смертельными исходами для находящихся в машинах военнослужащих.

Как отметил начальник Центра боевой подготовки армии США бригадный генерал Эндрю Хилмс, курирующий вопросы обеспечения безопасности службы войск, вопросы изменения подготовки водителей сейчас волнуют как армию (сухопутные войска), так и Корпус морской пехоты США.

В числе одной из главных причин частых аварий называется ошибка в концепции обучения водителей в армии. Отсутствуют критерии эффективности, необходимые для обучения и получения водительских прав. Водителей учат ездить в дневное время и по ровной местности, но в других условиях они сталкиваются с проблемами.

Бригадный генерал Хилмс отметил, что в Пентагоне рассматривают возможность полного изменения обучения армейских водителей. Предлагается создать централизованный курс для водителей и механиков-водителей, распределить обязанности инструкторов и других военнослужащих, задействованных в обучении специалистов, улучшить контроль над программами обучения.

Хилмс отметил, что каждый пятый военнослужащий, поступая на службу, не умеет водить автомобиль. Еще 20 лет назад таких людей было лишь 10% от общего количества военнослужащих. Это связано с изменением подхода к автовождению на «гражданке»: многие американцы отказываются от автомобиля в пользу менее дорогих и менее сложных транспортных средств - вроде велосипедов или самокатов.

По словам Хилмса, сейчас планируется разработать разные наборы стандартов для разных условий вождения. Ведь в текущей ситуации водителей учат лишь простому вождению по ровной поверхности, а водить в ночное время и по пересеченной местности учат лишь в отдельных спецподразделениях. В итоге обычные армейские водители с этими задачами не справляются.

Анонсированная военным ведомством программа, скорее всего, будет включать в себя структурированную модель для водителей, аналогичную модели подготовки пилотов авиации. Хилмс заявил, что военное министерство склоняется к введению уровней квалификации для водителей, которые будут обозначать наличие у солдата опыта работы с конкретным транспортным средством и вождения в соответствующих условиях. После того, как водитель наберет некоторое количество часов без происшествий, он будет получать квалификацию среднего уровня. Для более высокой квалификации будут введены и более жесткие требования.

Изменения в программе обучения, по мнению командования, заставят американских военных более внимательно следить за подготовкой водителей в подразделениях. Также можно будет сочетать опытных и неопытных водителей, чтобы помогать последним приобретать навыки вождения более высокого уровня.

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