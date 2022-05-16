Российский разведывательный БПЛА «Орлан-10» получил ударный функционал

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Функционал российского беспилотника «Орлан-10» вышел на новый качественный уровень. Теперь отечественный дрон может не только вести наблюдение и разведку, но и наносить огневое поражение автомобильной технике, минометным расчетам, а также живой силе противника.

Свои ударные функции «Орлан-10» получил благодаря его оснащению четырьмя осколочно-фугасными боеприпасами. При этом отечественный дрон имеет и ряд других преимуществ, которые, по мнению одного из техников, готовящих аппарат к полету, делает его лучшим в своем классе.

Начнем с того, что российский дрон имеет компактные размеры и благодаря разборной катапульте может запускаться практически из любого места. Длина БПЛА составляет всего 1,8 метра, размах крыльев – 3,1 метра. Вес «Орлана-10» без полезной нагрузки равен 12,5 кг, в то же время максимальная взлетная масса составляет 18 кг.

Отечественный дрон способен развивать скорость до 150 км/ч и преодолевать расстояния в 120 км при управлении с наземной станции, а также до 600 км в автономном режиме. Максимальная высота полета «Орлана» достигает 5 км, а время, которое он непрерывно может находиться в воздухе составляет около 16 часов.

Наконец, немаловажно и то, что собирается наш БПЛА, как конструктор. Таким образом, он «неприхотлив» в плане транспортировки и может быть оперативно переброшен на любую позицию.

Напомним, что эксплуатация БПЛА «Орлан-10» российской армией началась в 2010 году. При этом модернизация дрона продолжается, что с каждым разом делает его более эффективным.