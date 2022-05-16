Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ

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Афганские талибы (*представители пока ещё запрещенной в России организации) ищут сближение с Россией. Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал заявил, что власти страны очень надеются, что Россия станет первым государством, которое официально признает правительство талибов*.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров высказался о том, что власти страны будут продолжать работу по полноценному дипломатическому признанию новых афганских властей, если, конечно, они будут проводить соответствующую политику - с отказом от терроризма.

Гарвал также заявил о желании увеличить число авиарейсов из Кабула в Москву. В данный момент действует еженедельный рейс Москва-Кабул.

Кроме того, Афганистан заинтересован и в экономическом сотрудничестве между странами. Глава афганской дипломатической миссии в Москве сделал заявление, что его страна готова закупать российскую нефть и газ и хочет подписать соответствующее соглашение.

Как сообщил Гарвал, стороны ведут переговоры о сотрудничестве в сфере бизнеса и финансов.

Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях

— подчеркнул Гарвал.

Напомним, что талибы захватили власть в Афганистане в августе прошлого года, как только войска США решили покинуть страну. Ранее сообщалось, что Россия и Китай выразили заинтересованность в экономическом сотрудничестве с Афганистаном. Одна из сфер - разработка крупнейшего месторождения меди. Также есть интерес к развитию плодоовощеводства в Афганистане для выхода этой продукции на рынки стран Евразии.