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Военное обозрение

Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ

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Источник изображения: topwar.ru

Афганские талибы (*представители пока ещё запрещенной в России организации) ищут сближение с Россией. Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал заявил, что власти страны очень надеются, что Россия станет первым государством, которое официально признает правительство талибов*.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров высказался о том, что власти страны будут продолжать работу по полноценному дипломатическому признанию новых афганских властей, если, конечно, они будут проводить соответствующую политику - с отказом от терроризма.

Гарвал также заявил о желании увеличить число авиарейсов из Кабула в Москву. В данный момент действует еженедельный рейс Москва-Кабул.

Кроме того, Афганистан заинтересован и в экономическом сотрудничестве между странами. Глава афганской дипломатической миссии в Москве сделал заявление, что его страна готова закупать российскую нефть и газ и хочет подписать соответствующее соглашение.

Как сообщил Гарвал, стороны ведут переговоры о сотрудничестве в сфере бизнеса и финансов.

Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях

— подчеркнул Гарвал.

Напомним, что талибы захватили власть в Афганистане в августе прошлого года, как только войска США решили покинуть страну. Ранее сообщалось, что Россия и Китай выразили заинтересованность в экономическом сотрудничестве с Афганистаном. Одна из сфер - разработка крупнейшего месторождения меди. Также есть интерес к развитию плодоовощеводства в Афганистане для выхода этой продукции на рынки стран Евразии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
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2 комментария
№1
16.05.2022 14:01
Вот кто писал  эту  заметку  он  думает  или  неграмотен и в школе  не  учился? Чтобы  покупать газ надо строить газопровод, а  чтобы  покупать нефть, то нефтепровод и нефтеперерабатывающий  завод! Есть такие  возможности у Афганистана  или  когда будут? В лучшем  случае  бензин и дизель и то наливом! Хотя  когда там  были советские войска, то топливопровод  существовал. Только  вот  сейчас  там  нет ничего!
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№2
16.05.2022 14:10
Цитата, ID: 20333 сообщ. №1
Турков, когда они воровали у сирийцев нефть, не смущало отсутствие нефтепровода)))
А по газу - верите или нет у нас в городе до последнего года газовозами газ развозили.
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