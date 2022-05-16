Минобороны США опубликовало перечень военной техники, поставленной Украине

ЦАМТО, 13 мая. Согласно информации, опубликованной 10 мая Минобороны США, с момента прихода к власти администрации Д.Байдена США выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 4,5 млрд. долл., в том числе около 3,8 млрд. долл. после 24 февраля.

Министерство обороны 6 мая объявило о санкционировании президентом США очередного пакета помощи в области безопасности на сумму до 150 млн. долл. Это будет девятый пакет поставок вооружений из запасов МО США с августа 2021 года.

На текущий момент перечень техники и вооружений, предоставленных Украине в рамках помощи США в области безопасности, включает:

- более 1400 ПЗРК "Стингер";

- более 5500 ПТРК "Джавелин";

- более 14 тыс. других противотанковых систем;

- более 700 тактических барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд";

- 90 155-мм гаубиц M777A2 и более 200 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;

- 72 тактические машины для буксировки 155-мм гаубиц;

- 16 вертолетов Ми-17;

- сотни бронеавтомобилей HMMWV;

- 200 бронетранспортеров M113;

- более 7000 ед. стрелкового оружия;

- более 50 млн. патронов;

- 75 тыс. комплектов бронежилетов и касок;

- 121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;

- управляемые ракеты с лазерным наведением;

- беспилотные летательные аппараты "Пума";

- беспилотные катера береговой обороны;

- 17 РЛС артиллерийской разведки;

- четыре контрминометных РЛС;

- две РЛС обзора воздушного пространства;

- противопехотные мины M18A1 "Клеймор";

- взрывчатка С-4 и подрывное оборудование;

- тактические защищенные системы связи;

- приборы ночного видения, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;

- коммерческие услуги спутниковой разведки;

- оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;

- оборудование для защиты от РХБ угроз;

- медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;

- средства радиоэлектронной борьбы;

- полевая экипировка и запасные части.

Как заявлено, США продолжают взаимодействовать со своими союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные "оборонительные" возможности.