Минобороны США опубликовало перечень военной техники, поставленной Украине

ЦАМТО, 13 мая. Согласно информации, опубликованной 10 мая Минобороны США, с момента прихода к власти администрации Д.Байдена США выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 4,5 млрд. долл., в том числе около 3,8 млрд. долл. после 24 февраля.
Министерство обороны 6 мая объявило о санкционировании президентом США очередного пакета помощи в области безопасности на сумму до 150 млн. долл. Это будет девятый пакет поставок вооружений из запасов МО США с августа 2021 года.
На текущий момент перечень техники и вооружений, предоставленных Украине в рамках помощи США в области безопасности, включает:
- более 1400 ПЗРК "Стингер";
- более 5500 ПТРК "Джавелин";
- более 14 тыс. других противотанковых систем;
- более 700 тактических барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд";
- 90 155-мм гаубиц M777A2 и более 200 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;
- 72 тактические машины для буксировки 155-мм гаубиц;
- 16 вертолетов Ми-17;
- сотни бронеавтомобилей HMMWV;
- 200 бронетранспортеров M113;
- более 7000 ед. стрелкового оружия;
- более 50 млн. патронов;
- 75 тыс. комплектов бронежилетов и касок;
- 121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;
- управляемые ракеты с лазерным наведением;
- беспилотные летательные аппараты "Пума";
- беспилотные катера береговой обороны;
- 17 РЛС артиллерийской разведки;
- четыре контрминометных РЛС;
- две РЛС обзора воздушного пространства;
- противопехотные мины M18A1 "Клеймор";
- взрывчатка С-4 и подрывное оборудование;
- тактические защищенные системы связи;
- приборы ночного видения, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;
- коммерческие услуги спутниковой разведки;
- оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- оборудование для защиты от РХБ угроз;
- медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;
- средства радиоэлектронной борьбы;
- полевая экипировка и запасные части.
Как заявлено, США продолжают взаимодействовать со своими союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные "оборонительные" возможности.