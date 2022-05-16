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РИА Новости

Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности

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Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Антироссийские санкции приведут к созданию новой архитектуры безопасности, в которой признаётся слабость вестернизированных концепций международных отношений, кроме того, будут образованы новые, основанные на прагматических критериях международные альянсы стран, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"В итоге будет создана новая архитектура безопасности, в которой де-факто, а потом и де-юре признаются сложившиеся реалии: а) слабость вестернизированных концепций международных отношений типа "Порядка, основанного на правилах" и пр. бессмысленного западного барахла; б) крах идеи американоцентричного мира; в) наличие уважаемых мировым сообществом интересов у тех стран, которые находятся в острой стадии противоречия с западным миром", - написал Медведев.

Также, по его мнению, будут образованы новые международные альянсы стран. "Будут образованы новые международные альянсы стран, основанные на прагматических, а не идеологических англосаксонских критериях", - заявил Медведев.

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Страны
Россия
США
Персоны
Медведев Дмитрий
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