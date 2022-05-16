Китай строит в пустыне копии военных баз вероятного противника для отработки ракетных ударов

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Китай проводит тренировки по уничтожению американских военных баз и кораблей, строя их точные копии на специальном полигоне, расположенном в пустынной местности на западе страны. Об этом сообщает англоязычное издание Гонконга South China Morning Post.

По данным Военно-морского института США (USNI), на которое ссылается газета, Китай создал специальный полигон в пустыне Такла-Макан, где отрабатывает ракетные удары по военным объектам США. Для этого на полигоне возводятся точные копии военных баз США, а также военных кораблей. Сообщается, что на спутниковых снимках американцы обнаружили ряд крупных объектов, включая модели эсминцев и портовых сооружений.

По мнению военных аналитиков, один из находящихся на полигоне объектов сильно напоминает военно-морскую базу в Суао на северо-востоке Тайваня, а другой - военную инфраструктуру США на острове Гуам. Американский и тайваньские эксперты высказывают мнение, что таким образом китайцы отрабатывают нанесение ракетных ударов по наземным военным базам, а также кораблям. В качестве примера приводится наличие на полигоне в прошлом году модели американского авианосца, которую уничтожили при ракетном испытании. О строительстве моделей авианосца и эсминца класса Arleigh Burke на полигоне в прошлом году рассказывало "Военное обозрение" в одном из своих новостных материалов.

Однако на этом сюрпризы не закончились, как оказалось, полигон в Такла-Макан не единственный, где Китай отрабатывает удары по военной инфраструктуре вероятного противника. Еще один аналогичный полигон обнаружен в пустыне Гоби, а на нем расположены объекты, напоминающие военные базы США в Японии.

Отметим, что несмотря на противостояние США и России на территории Украины, в Вашингтоне называют главным стратегическим противником Китай, высказывая опасения, что в ближайшей перспективе китайцы начнут смещать американцев с вершины мирового господства. В Китае также считают США главным геополитическим противником и прилагают все силы, что бы со временем нивелировать эту угрозу.