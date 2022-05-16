ЦАМТО, 13 мая. Как сообщила пресс-служба ПАО "ОАК", 12 мая состоялось заседание Совета директоров ПАО "Туполев" (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) под председательством президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В заседании принял участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров, генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь, управляющий директор ПАО "Туполев" Вадим Королев и директор Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова Николай Савицких. Ключевыми темами совещания стало выполнение гособоронзаказа, техперевооружение Казанского авиационного завода и текущие планы развития ПАО "Туполев".

Казанский авиазавод 14 мая отметит 95 лет с момента создания. На предприятии завершается масштабная программа модернизации производства.

По словам генерального директора ПАО "ОАК" Юрия Слюсаря казанский завод находится на новом этапе развития, стабильно обеспечен загрузкой на перспективу до 2030 года.

"Модернизация казанского авиазавода – это наиболее капиталоемкий проект, который реализует ОАК при поддержке Минпромторга России. Он включает техперевооружение, новые цеха и оборудование. На предприятии используются уникальные технологии для создания новых самолетов Ту-160. С этого года начнется передача первых серийных самолетов, – сказал генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь по итогам Совета директоров. – Сегодня у завода появилась дополнительная загрузка по гражданской продукции – увеличение выпуска самолетов Ту-214. Эта машина должна подставить плечо, вернутся в гражданскую авиацию и начать перевозить пассажиров".

По словам Юрия Слюсаря увеличение производства Ту-214 потребует технической подготовки производства и привлечения новых высококвалифицированных производственных рабочих. Вопрос обеспечения предприятия кадрами также был обсужден 12 мая с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Члены Совета директоров посетили производственные площадки и объекты реконструкции Казанского авиационного завода – филиала ПАО "Туполев".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".