Министр обороны Бен Уоллес: Великобритания скупает для Украины советское и российское оружие

ЦАМТО, 13 мая. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон скупает по всему миру советское и российское вооружение, чтобы передать его Украине, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на газету Wall Street Journal.

"Значительная часть сотрудников Министерства обороны и военных атташе ищут (советское и российское вооружение – ред.) по всему миру", – приводит слова Б.Уоллеса издание.

По словам главы оборонного ведомства Великобритании, 23 страны обладают запасами российской техники. "Если вы действительного хотите доставить их украинцам, чтобы они могли продолжать воевать, найдите то, чем они умеют пользоваться, найдите то, что им нужно", – заявил Б.Уоллес.