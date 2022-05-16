Войти
ЦАМТО

На верфи Fincantieri спущен на воду корабль прибрежной зоны LCS-29 "Белойт"

489
0
0
Источник изображения: Фото: lockheedmartin.com

ЦАМТО, 13 мая. Компания Lockheed Martin объявила о состоявшейся 7 мая на предприятии Fincantieri Marinette Marine в Маринетт (шт.Висконсин) церемония спуска на воду боевого корабля прибрежной зоны LCS-29 "Белойт" класса "Фридом".

Новый корабль предназначен для поставки ВМС США.

LCS-29 "Белойт" станет 29-м кораблем LCS и 15-м кораблем класса "Фридом", построенным консорциумом, в который входят Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine, проектировщик Gibbs & Cox, а также еще 800 субподрядчиков в 42 штатах.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. До настоящего времени возглавляемый Lockheed Martin консорциум передал ВМС США 11 кораблей класса "Фридом". Последним 18 ноября 2021 года командованию ВМС США был передан (LCS-21) "Миннеаполис"/"Сент Поль".

В настоящее время на разных стадиях строительства находятся еще несколько кораблей класса "Фридом", включая "Куперстаун" (LCS-23), "Маринетт" (LCS-25), "Нантакет" (LCS-27), "Кливленд" (LCS-31).

В сентябре 2021 года командование ВМС США вывело из боевого состава флота головной корабль серии, LCS-1 "Фридом".

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, предназначенных для выполнения широкого спектра боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Austal
Fincantieri
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
Похожие новости
30.11.2021
ВМС США приняли новый боевой корабль прибрежной зоны LCS-21 "Миннеаполис – Сент Поль"
20.11.2020
Спущен на воду новый корабль прибрежной зоны LCS-25 "Мэринетт" для ВМС США
11.02.2020
Lockheed Martin передала ВМС США корабль LCS-19 "Сент-Луис"
03.02.2020
На верфи в Маринет спущен на воду боевой корабль прибрежной зоны LCS-23 "Куперстаун"
09.09.2019
Наращивают мощь: США послали ракету к Китаю
20.02.2018
Американский флот заказал разработку нового фрегата
20.03.2012
США договорились о строительстве корабля в честь Габриэль Гиффорд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 16:54
  • 26128
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.05 16:45
  • 43
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 16.05 15:51
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии заявил об успешной модернизации армии республики отечественными разработками
  • 16.05 14:10
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии назвал ракетостроение одной из ключевых задач ведомства
  • 16.05 14:10
  • 2
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 16.05 13:58
  • 429
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 16.05 13:25
  • 1
В ОДКБ появятся формирования радиационной, химической и биологической защиты - глава Минобороны Белоруссии
  • 16.05 11:44
  • 2
Проект легкой ракеты компании S7 заморожен
  • 16.05 10:56
  • 16
Хроника боев под Белогоровкой и разгром колонны ВС РФ при переправе.
  • 16.05 08:27
  • 4
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 16.05 03:11
  • 1
Договор о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном вступил в силу
  • 16.05 03:10
  • 1
Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности
  • 16.05 03:10
  • 1
Более 40 ведущих научно-исследовательских организаций сохранили статус государственных научных центров
  • 16.05 01:39
  • 76
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 16.05 01:15
  • 1
Глава МИД Латвии: Балтика скоро станет морем НАТО