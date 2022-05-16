На верфи Fincantieri спущен на воду корабль прибрежной зоны LCS-29 "Белойт"

ЦАМТО, 13 мая. Компания Lockheed Martin объявила о состоявшейся 7 мая на предприятии Fincantieri Marinette Marine в Маринетт (шт.Висконсин) церемония спуска на воду боевого корабля прибрежной зоны LCS-29 "Белойт" класса "Фридом".

Новый корабль предназначен для поставки ВМС США.

LCS-29 "Белойт" станет 29-м кораблем LCS и 15-м кораблем класса "Фридом", построенным консорциумом, в который входят Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine, проектировщик Gibbs & Cox, а также еще 800 субподрядчиков в 42 штатах.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. До настоящего времени возглавляемый Lockheed Martin консорциум передал ВМС США 11 кораблей класса "Фридом". Последним 18 ноября 2021 года командованию ВМС США был передан (LCS-21) "Миннеаполис"/"Сент Поль".

В настоящее время на разных стадиях строительства находятся еще несколько кораблей класса "Фридом", включая "Куперстаун" (LCS-23), "Маринетт" (LCS-25), "Нантакет" (LCS-27), "Кливленд" (LCS-31).

В сентябре 2021 года командование ВМС США вывело из боевого состава флота головной корабль серии, LCS-1 "Фридом".

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, предназначенных для выполнения широкого спектра боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.