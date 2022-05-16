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Российская газета

Вооружение беспилотника "Орлан-10" показали на видео

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Источник изображения: rg.ru


Боевой арсенал беспилотника "Орлан-10" сняли на видео.

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, демонстрирующее вооружение беспилотника "Орлан-10", которым он обзавелся в ходе спецоперации. Это четыре осколочно-фугасных снаряда. Ими он может поражать автомобильную технику, минометы и живую силу противника.

Вообще "Орлан-10" это многофункциональный беспилотный комплекс. Военными ранее он применялся в первую очередь для разведки, патрулирования и корректировки огня. Дело в том, что БПЛА интегрирован с самоходной гаубицей Мста-СМ. Теперь "Орлан" умеет не только наводить на цели артиллерию, но и поражать их сам.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Продукция
Мста-С
Проекты
БПЛА
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