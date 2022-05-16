Вооружение беспилотника "Орлан-10" показали на видео

Боевой арсенал беспилотника "Орлан-10" сняли на видео.

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, демонстрирующее вооружение беспилотника "Орлан-10", которым он обзавелся в ходе спецоперации. Это четыре осколочно-фугасных снаряда. Ими он может поражать автомобильную технику, минометы и живую силу противника.

Вообще "Орлан-10" это многофункциональный беспилотный комплекс. Военными ранее он применялся в первую очередь для разведки, патрулирования и корректировки огня. Дело в том, что БПЛА интегрирован с самоходной гаубицей Мста-СМ. Теперь "Орлан" умеет не только наводить на цели артиллерию, но и поражать их сам.

Олег Корякин