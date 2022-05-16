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Военное обозрение

В России началось серийное производство нового боевого необитаемого модуля БМ-30-Д «Спица»

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Бронеавтомобиль сопровождения и охраны специальных грузов КамАЗ-43269 "Выстрел", оснащенный необитаемым боевым модулем БМ-30-Д "Спица" (32В01) разработки и производства АО "ЦНИИ "Буревестник", на Параде Победы в Нижнем Новгороде, 09.05.2021
Бронеавтомобиль сопровождения и охраны специальных грузов КамАЗ-43269 "Выстрел", оснащенный необитаемым боевым модулем БМ-30-Д "Спица" (32В01) разработки и производства АО "ЦНИИ "Буревестник", на Параде Победы в Нижнем Новгороде, 09.05.2021.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

В России стартовало серийное производство нового необитаемого боевого модуля БМ-30-Д "Спица" (32В01) для бронетехники. Разработку БМ и его сборку осуществляет ЦНИИ "Буревестник" (Нижний Новгород).

В Сети появилось видео производства данных боевых модулей на мощностях "Буревестника". Сообщается, что модуль предназначен для установки на бронеавтомобили сопровождения и охраны специальных грузов КамАЗ-43269 "Выстрел" (4х4), а также в облегченном виде на бронеавтомобили К4386 "Тайфун-ВДВ" (4х4). Не исключается установка "Спицы" и на другую российскую бронетехнику.

Модуль оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ (6П7К) и автоматическим гранатометом АГ-30. Установлен современный прицел с телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером. Облегченный вариант модуля для "Тайфун-ВДВ" выпускается без автоматического гранатомета.

Оснащенные боевым модулем БМ-30-Д "Спица" бронеавтомобили КамАЗ-43269 "Выстрел" демонстрировались на парадах Победы в Нижнем Новгороде в 2021 и 2022 годах.

На данный момент неизвестно количество заказанных боевых модулей и другие подробности госзаказа, Министерство обороны официальной информации в отношении БМ-30-Д "Спица" не давало. Пока все только на догадках. Стоит отметить, что проводимая на Украине военная спецоперация дает возможность проверить новый необитаемый боевой модуль в боевых условиях. Возможно, что оснащенные "Спицей" бронеавтомобили уже участвуют в боевых действиях, но без широкой огласки.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
2А42
БПМ-97
ПКТМ
Тайфун-ВДВ
Проекты
Тайфун
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