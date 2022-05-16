ВМС Великобритании: переосмысление концепции десантных сил. Заключение.

Настоящим материалом завершаем (первая часть) публикацию статьи старшего репортера издательства Shephardmedia Гарри ЛАЯ (Harry Lye) о перспективах концепции прибрежных групп реагирования (LRG, Littoral Response Group; далее - ПГР) в составе ВМС Великобритании. Концепция опубликована в документе британского военного командования за 2021 год (UK’s 2021 Defence Command Paper).

Новые системы доставки ВМС Великобритании

Преобразование проекта «Бай» предоставит ПГР новые возможности для прибрежного удара, что позволит увеличить пропускную способность до появления будущего MRSS [Multi-Role Support Ship, или многофункциональный корабль поддержки], ожидаемого в 2030-х годах. В Defense Command Paper было объявлено о планах строительства до шести новых кораблей. Тем не менее, программа все еще находится на ранней стадии, поэтому остаются вопросы о том, как будут выглядеть получившиеся суда.

По словам представителя ВМС Великобритании: «Новая программа многоцелевых кораблей поддержки Королевского флота…еще не вступила в свою концептуальную фазу. Поэтому еще не принято никаких решений ни по определению возможностей, ни по подходу к закупкам».

Во время февральской речи первый морской лорд, адмирал сэр Бен КИ (Ben Key), описал перспективу ВМС Великобритании, как будущее, в котором коммандос действуют небольшими группами с MRSS и на берегу, «осуществляя подготовку и поддержку в прибрежных группах реагирования, а также иным образом оказывая специальную поддержку морским операциям».

На вопрос, какую форму, по его мнению, должен принять MRSS, Д. Хеджес [бывший заместитель командующего спецподразделениями Великобритании] ответил, что дилемма чего-либо «многофункционального» заключается в том, чтобы сделать платформу «мастером на все руки».

«Я надеюсь, что идея, лежащая в основе этого, является модульной во многих отношениях, потому что может потребоваться перевозить огромное количество грузов… Еще через неделю может потребоваться меньше грузов и больше людей, или больничных помещений, или много вертолетов. Я не могу комментировать, какой будет базовая платформа, но будет интересно посмотреть, как будут меняться эти балансы», — добавил он.

Многофункциональный корабль поддержки. Эскиз

MRSS заменит как LSD(A), так и LPD. На вопрос, потребуются ли новые системы для доставки людей на берег [заместитель командира 3-й бригады коммандос, полковник] К.Хоу ответил:

«С точки зрения фактического перемещения людей на берег, вполне вероятно, что в будущем нам потребуются другие надводные корабли. Потому что некоторые из них, которые у нас есть, придут в негодность по сроку их жизни.

Они, вероятно, расширят диапазон того, как далеко эти люди и части оборудования могут быть доставлены и с какой скоростью, а также то, что эти платформы способны делать сами по себе. Сами платформы также могут быть частью концепции сбора разведданных, а не просто связующим звеном».

Правительство недавно подтвердило, что в рамках своей программы Future Commando Force [Перспективных сил коммандос] изучает варианты разработки нового, модернизированного быстроходного десантного корабля для ускорения перемещения с моря на сушу. Еще одним будущим кораблем, который будет подключен к ПГР, является будущий фрегат «Tип 32», который, как и MRSS, как ожидается, появится в 2030-х годах. Планируется строительство до пяти фрегатов «Tип 32», и в документе оборонного командования отмечается, что корабли будут поддерживать ПГР и станут базой для ряда внебортовых автономных и беспилотных систем.

Перспективный фрегат «Тип 32» ВМС Великобритании

В настоящее время начался ранний этап проектирования фрегата «Тип 32», и теперь усилия сосредоточены на разработке оперативной концепции кораблей. «Тип 32» будет строиться в Великобритании. Выбор верфи для их постройки станет предметом коммерческого конкурса. Этап концепции для кораблей определит программу и стратегию закупок, а также сроки проведения конкурса.

Эксперименты и беспилотные системы

В то время как крупные корабли станут ключевыми базами для операций ПГР, все большее распространение получат и более мелкие необитаемые и автономные платформы, как это видно на примере разработки Перспективных сил коммандос. В рамках Комплексного обзора 2021 года Великобритания выделит 278 млн. фунтов стерлингов в течение следующего десятилетия на преобразование сил коммандос в тандеме с работой ВМС, чтобы определить, где существующие ресурсы могут лучше поддерживать прибрежные ударные операции.

Для проверки концепций ПГР и перспективных сил коммандос в 2020 году было разработано развертывание коммандос с участием кораблей экспериментальной ПГР [LRG (X)]. Во время развертывания ВМС Великобритании испытали целый ряд необитаемых и автономных систем, включая работу группы коммандос с квадрокоптером Malloy Aeronautics T150 на Кипре.

Использование квадрокоптера T150 британскими коммандос на Кипре

В ходе развертывания LRG (X) прошло тестирование автономных передовых сил (Autonomous Advanced Force) и объединение различные беспилотные системы из разных доменов в единую систему управления.

К.Хоу сказал, что необитаемые системы будут иметь решающее значение для выполнения «определенных» функций в интересах передовых сил коммандос и ПГР. «Автономные передовые силы, как я описал, являются координационным центром, потому что ранее перемещение людей и материалов с корабля на берег являлось довольно рискованным моментом в любой операции, если в этом есть какая-либо угроза на море или на суше… Почему бы нам не попытаться помочь себе, используя эти разные системы без экипажа в разных условиях? Потому что, вероятно, меньше риск компрометации без назначения войск или высокоспециализированных сил для выполнения этих функций, а также меньше риска для отдельных лиц», — добавил он.

Важно отметить, что К.Хоу ясно дал понять, что любые необитаемые системы рассматривались через призму оснащения коммандос, а не замены их.

«Кажется, есть люди, которые полагают, что беспилотные системы могут заменить людей на суше. Могут быть определенные нишевые случаи, когда они могут помочь или сократить количество людей на местах или действительно расширить границы того, что может сделать эта небольшая группа специалистов. Вместо того, чтобы проводить разведку на одном или двух пляжах, вся система с пилотируемыми и беспилотными группами может охватывать обширную территорию», — сказал Хоу.

При наличии четкого видения, формирование ПГР наряду с преобразованием сил коммандос дает Великобритании свежий взгляд на десантные операции и к 2023 году обеспечит правительству гибкость в том, как оно реагирует на всевозможные события по всему миру. Риск будет исходить от того, как будет обеспечено финансирование, поскольку недавно Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании предупредило, что, согласно последнему плану оснащения Министерства обороны, проект «Перспективные силы коммандос» недофинансируется.

В ближайшем будущем возможности ПГР могут быть несколько ограничены из-за отсутствия авиационных средств. Модификации корабля LSD(A) типа «Бай» могут исправить это в ближайшее время после завершения работ по конверсии.

С нетерпением ожидая будущих поставок, с набором программ на борту, ВМС Великобритании и поддерживающие их коммандос имеют шанс сформировать новое поколение кораблей поддержки в соответствии с тем, как они хотят проводить прибрежные ударные операции. Такие корабли, как MRSS, могут быть спроектированы с учетом этого нового способа действий, а не переделывать существующие платформы в соответствии с потребностями.

Наконец, видение беспилотных систем как средств реализации, а не заменителей, должно позволить этим группам расширить свое присутствие и оказать влияние, превышающее их размер.

По материалам ресурса editions.shephardmedia.com

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