Боевые пловцы ТОФ защитили пункт базирования кораблей от "диверсантов"

Боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Тихоокеанского флота.

Боевые пловцы отряда противодиверсионных сил и средств (ПДСС) отразили условную атаку диверсантов с воды и побережья на пункт базирования кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), успешно нейтрализовав нападавших.

В ходе учения несколько диверсионно-разведывательных групп попытались проникнуть в пункт базирования кораблей флота, чтобы повредить объекты пирсовой инфраструктуры и подорвать боевую готовность ТОФ.

"Военнослужащие отряда ПДСС организовали поиск диверсантов в акватории бухты с помощью специальных средств катера "Грачонок", а также усилили охрану побережья на подступах к базе. При проведении поиска диверсионные группы были обнаружены и в ходе скоротечного боя нейтрализованы", - рассказал "РГ" сотрудник пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3-го ранга Илья Колесников.

По его словам, в завершение учений боевые пловцы проверили подводный фарватер выхода из бухты и корпуса кораблей на наличие мин.

Тренировка проходила на одной из баз флота в Приморском крае в рамках плановой боевой учебы. В качестве "вражеских" диверсантов выступили водолазы отряда ПДСС.

Александр Филимоненко