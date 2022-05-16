Поражение Запада на Украине ознаменует его конец

Россия создает постамериканский мир

На Украине Москва бросила вызов Западу, пишет "Печат". Если она выдержит тотальное давление и победит, то ее примеру последуют и другие, что положит конец западному доминированию. Мир сейчас наблюдает за тем, кто как ведет себя, и делает выводы. И они не в пользу США и их вассалов.

Боян Билбия

Западные СМИ воспользовались тем, что российская специальная операция на Украине немного затянулась, и запустили лавину критики против российского военного и политического руководства, прежде всего Владимира Путина. Якобы план Путина рухнул, генералы его предали и отправляют ему ложную информацию с фронта, или они просто беспомощны, раз не смогли завоевать "слабую Украину" за пять дней. Они, конечно, не упоминают о том, что в последние восемь лет Запад превратил Украину в мощнейшую военную силу натовской Европы с более 600 тысячами солдат и продолжает ее активно вооружать. Но они говорят, что Россия распадается из-за военных провалов и поражений, а особенно болезненны для нее западные санкции, и будущего у нее нет. Вместе с тем с не меньшим упорством насаждается противоположный нарратив западной пропаганды. Мол, Россия― опасный противник, который, покончив с Украиной, собирается уничтожать одно государство Европы за другим. Поэтому все страны НАТО должны встать на путь самоотречения, пусть даже будут мерзнуть и голодать, должны закупить как можно больше американского оружия и готовиться к продолжительной войне с кровожадным противником. А иначе Путин победит, и все "лишатся свободы".

В отрыве от реальности

На эти несостыковки указал недавно известный американский мыслитель Наом Хомски в интервью сараевскому журналисту Сенаду Хаджифейзовичу, когда спросил, почему Запад бросил такие силы против России, если на самом деле она "бумажный тигр"? Почему СМИ одновременно произносят совершенно противоположные утверждения? С одной стороны, по их словам, путинская армия не представляет угрозу даже для "бедной, незащищенной Украины", а с другой стороны, Россия ― огромная опасность для всей Европы, а российские военные вот-вот ворвутся в натовские столицы. Ответа нет, да и откуда ему взяться, ведь оба утверждения никак не соприкасаются с реальностью. Россия не третьеразрядное государство, а мощная военная сверхдержава и мировая сила, которая оказывает большое влияние на экономику мира. Также Россия не готовится к захватническим походам против Европы.

Те, кто внимательно следят за операцией на Украине, отметили, что в первые дни и недели российская армия действовала достаточно мягко, почти не сталкиваясь с силами противника, полагаясь на ракетные удары по стратегической инфраструктуре в качестве предупреждения о том, что значительные разрушения и атаки могут последовать. Действия совершались не с целью оккупировать большую территорию, а служили призывом к переговорам ради достижения российских целей дипломатическим путем прежде, чем очередь дойдет до значительно более суровых военных методов, которые повлекут серьезные разрушения и военные и гражданские потери. Будь проведен серьезный анализ, киевские власти неминуемо пришли бы к такому выводу и согласились бы на российские компромиссные предложения, звучавшие с первых же дней боев на переговорах в Белоруссии. Киевская сторона не только не ответила на эти предложения, но и решила дать жестокий отпор, положившись на столицы НАТО, прежде всего Вашингтон, который крайне заинтересован в том, чтобы вкачивать миллиарды долларов в украинскую "машину смерти".

Поэтому ясно, что Москва предложила Киеву путь выхода из кризиса, прежде чем он обретет трагические формы. Точно так же она высказала свои предложения Вашингтону еще в декабре. Тогда Россия настаивала, чтобы американцы ответили в письменной форме, оставив, таким образом, своеобразную улику для истории. Суть российских требований в обоих случаях сводилась к одному ― демилитаризация Украины и устранение любой угрозы для российской безопасности. Кроме того, Москва хотела формирования такого украинского правительства, которое стремилось бы к развитию добрососедских отношений с Россией и соблюдало бы права российского населения на своей территории. От Киева и Вашингтона Москва хотела лишь приверженности европейским ценностям: миру, добрососедству и соблюдению прав человека. Учитывая, что украинские власти от всех этих предложений отказались, встает вопрос: как они хотят вступить в ЕС, если не чтят ничего из вышеперечисленного? Или в их случае это неважно, раз у них есть американское благословение из-за антироссийской деятельности? Может, так, но нельзя скрыть, что, начиная с 2014 года и первых Минских договоренностей, у них было много неиспользованных шансов избежать происходящего сегодня.

Глобальная перегруппировка

У того, что российская спецоперация немного "затянулась" есть и вторая сторона медали. Это время используется для мировой перегруппировки и формирования очертаний будущего мирового порядка. Процесс, который сопряжен с огромными переменами, сейчас преподносится западной общественности стыдливо, но полностью игнорировать его невозможно. Некоторые ведущие западные СМИ и аналитики постепенно признают новую реальность. Так, французское "Фигаро" отметило, что из-за санкций Россия создаст собственный лагерь в мире, который будет сильнее западного. Там говорится, что Запад своими санкциями вытолкнул Москву из международной системы, устоявшейся в последние десятилетия, что развязывает руки России. "Свободная Россия создаст свой собственный "лагерь", который будет сильнее западного благодаря вероятному вхождению в него Китая и многих других стран", ― полагают французские журналисты. Они добавляют, что целью Запада всегда была максимальная глобализация, а Россия и Китай тяготели к другому варианту международных отношений, в котором главную роль играют государства.

Предупреждение в адрес США и Запада высказал и один из видных американских экспертов, автор CNN и бывший реактор Nesweek Фарид Закария. Его тоже крайне беспокоит грядущий период. "Одним из важнейших признаков новой эры является то, что она будет постамериканской. То есть закончится Pax Americana, существовавший последние три десятилетия. Признаки этого повсюду. Так, лидеры Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, двух стран, безопасность которых десятилетиями зависела от Вашингтона, отказались даже ответить на телефонный звонок президента США, как сообщил Wall Street Journal. Вспомните, что Израиль (сначала) и Индия отказались называть путинские действия агрессией, и все четыре страны ясно дали понять, что продолжат работать с Россией", ― напоминает Закария и призывает Европу отказаться от роли пассивного игрока в международных отношениях и воспользоваться шансом в "суперальянсе либеральных ценностей". "Чтобы Запад снова объединился и обрел силу, он должен победить на Украине", ― заключает американский эксперт.

Конец "экономической колонизации"?

Схожие соображения слышны и с противоположной стороны ― из Москвы. Российские эксперты считают, что Россия бросила вызов Западу, и его военное поражение на Украине ознаменовало бы его конец. Если Россия выдержит тотальное давление и победит, то ее примеру последуют и другие, что положит конец западному доминированию. Тогда закончится и "экономическая колонизация" Центральной и Восточной Европы Евросоюзом, поскольку многие европейские страны встанут на путь сближения с Москвой. Западные государства заключат с Россией соглашения в области безопасности, тем самым резко ослабив американское влияние и лишив США возможности вставлять палки в колеса российско-европейскому сотрудничеству. Как выясняется, лакмусовой бумажкой, определяющей позицию стран в противоположных лагерях, можно считать их поведение в течение восьми лет украинского кризиса. С одной стороны, как передают российские СМИ, ― Вашингтон со своими послушными вассалами, а с другой ― сторонники более справедливого, многополярного мирового порядка. Как отмечается, власти Соединенных Штатов обескуражены тем фактом, что многие страны Азии, Африки и Латинской Америки не хотят присоединяться к антироссийским санкциям и таким образом помогать киевскому режиму.

Существует еще один, на первый взгляд малопримечательный, но очень важный момент, который может сыграть решающую роль, особенно для "колеблющихся" государств. Речь о том, как Запад поступил по отношению к русским и их имуществу. Они просто захватили его в своих западных юрисдикциях. И если еще можно как-то понять, почему так сделали с государственным имуществом России и ее валютными резервами (хотя на самом деле оправданий этому нет никаких), то совершенно неприемлемо, что имущества лишили частных лиц, в основном бизнесменов, которые остались без своих банковских счетов, недвижимости, яхт и всего остального. Особенно шокирует, что самый сильный удар пришелся именно на этих бизнесменов, кто, выделяя большие деньги и делая заявления против российских властей, всячески доказывали Западу, что они "свои".

Как оказалось, тех, кто отрекся от своей страны, больше некому защищать. Запад точно не будет этим заниматься. Но это предупреждение и бизнес-сообществу всех других стран о том, что их имущество тоже могут арестовать в момент, когда их власти не договорятся с Америкой. С одной стороны, это "цементирует" лояльность этих государств и элит Вашингтона, а с другой, вызывает недоверие и нескрываемое желание увидеть крах системы, которая не чтит частную собственность. Как минимум в этом конфликте победили Россия и Китай. Этим и объясняется, почему Москва еще не национализирует западные предприятия, хотя имеет право по многим причинам. Ей нужно компенсировать убытки не только из-за заморозки ее активов, но и из-за прекращения деятельности западных фирм на ее территории. Тем не менее сейчас Москва пытается найти способ, чтобы сохранить нетронутым этот капитал. В этом залог сохранения репутации и надежности России как партнера. Мир сейчас наблюдает за тем, кто как ведет себя, и делает выводы.