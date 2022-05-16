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Вестник Мордовии

Один из дефективных танков Т-84У "Оплот" ВСУ переброшен на фронт

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Один из шести имеющихся у ВСУ Т-84У "Оплот" замечен на участке фронта под Николаевым. Как отмечает "РГ: русское оружие", ранее танк такой модели впервые засветился в Харькове, но о его участии в боевых действиях конкретных данных нет.

По мнению военных экспертов, "восемьдесят четвертый" является одним из самых провальных проектов в мировом танкостроении в последние два десятилетия. Первоначально эти танки были приняты на вооружение ВСУ. Всего 10 штук. Они даже принимали участие в военном параде в Киеве. Позже четыре штуки, в том числе два оснащенных комплексом активной защиты "Дрозд" (которые были сняты с доставшихся Украине Т-55АД), продали для изучения в США.

Оставшиеся машины постепенно вышли из строя и лишь в 2016 году отправлены на ремонт, который оказался очень некачественным, техническое состояние "Оплотов" - ужасным, что выяснилось на "танковом биатлоне НАТО" - Strong Europe Tank Challenge -2018. Тогда украинцы выступили хуже всех.

В настоящее время эти танки снова пытаются вернуть в войска, однако, сообщают, что их экипажи по-прежнему с недоверием относятся к этим дефективным изделиям украинского ВПК.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
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