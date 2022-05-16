Как Путин ответит на вступление Финляндии в НАТО

Кай Мюккянен предложил Санне Марин готовиться к ответным действиям Путина

Финский парламентарий Кай Мюккянен, который уже 20 лет является сторонником вступления его страны в НАТО, надеется, что альянс ратифицирует членство Финляндии уже в конце июля, пишет Ilta-Sanomat. Он знает, какими будут ответные действия Путина, и советует финнам, как к ним приготовиться.

Суви Хаутанен (Suvi Hautanen)

Председатель парламентской группы Коалиционной партии Кай Мюккянен (Kai Mykkänen) искренне обрадовался, когда 12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) и премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin) высказались за вступление Финляндии в НАТО.

"Это было волнительно, хоть и вполне ожидаемо. Это единственное верное решение", — говорит Мюккянен в беседе с газетой Ilta-Sanomat.

Он говорит, что является сторонником вступления в НАТО уже около 20 лет.

Мюккянен говорит, что сейчас, после подачи заявки, хватку нельзя ослаблять.

"Сейчас начинается тот этап, когда нам предстоит убедиться в том, что у всех 30 стран — членов НАТО сложился правильный образ Финляндии, а также представления о наших мотивах и роли в качестве участника НАТО".

Когда вступление Финляндии в альянс будет утверждено Советом НАТО, то же самое предстоит сделать парламентам стран — членов альянса.

"Если бы я был президентом России, то я бы размышлял таким образом: на взгляды финского народа и Совета НАТО повлиять не удастся, но среди 30 стран — членов НАТО наверняка найдутся народы, которые плохо знают Финляндию. Эти страны могут очернить образ Финляндии, назвать нас нацистами, и сотрудничающие с Россией политики могут усложнить процесс вступления Финляндии в НАТО".

Мюккянен предлагает правительству премьер-министра Санны Марин продолжить сотрудничество парламентских групп и составить единый свод правил касательно того, как каждая партия может принять участие в создании правильного образа Финляндии в глазах стран — членов НАТО.

"Если в какой-то стране будут предприняты попытки подорвать доверие к Финляндии, нужно будет реагировать быстро".

Кай Мюккянен говорит, что не хочет никого пугать, но каждая неделя, пока Финляндия еще не является официальным членом НАТО, представляет для страны определенный риск.

Он надеется, что процесс ратификации начнется уже в конце мая.

"На первом этапе необходимо, чтобы почти все страны ратифицировали членство Финляндии в течение июня — до саммита в Мадриде, который состоится в конце июня".

Мюккянен добавляет, что получить решение от некоторых стран в ближайшие месяцы будет невозможно: например, во Франции будут проводиться парламентские выборы.

"Следующая мечта и цель — получить ратификацию от всех стран до начала летнего перерыва, то есть до конца июля. В таком случае Финляндия станет полноценным членом НАТО уже в августе. Или, скажем, в сентябре, когда парламент Финляндии ратифицирует договор со своей стороны".

По информации, имеющейся у Мюккянена, такой план вполне можно реализовать, но это потребует исключительного участия от стран НАТО.

"В нынешней ситуации шаг Финляндии — часть действий Запада в отношении ситуации на Украине. Происходящее будет восприниматься как часть процесса, в ходе которого будет продемонстрировано, что Запад не собирается подчиняться военным действиям России, а лишь объединяется и крепнет".

Кай Мюккянен считает, что многие страны воспримут заявку Финляндии в исключительном свете и будут готовы рекордно ускорить процесс.