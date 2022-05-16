Направление упреждающего удара

Москва выступает за создание системы равной безопасности для всех

Выступая перед парадным расчетом на Красной площади столицы 9 мая, президент Владимир Путин заявил, что началом операции на Украине стало создание «абсолютно неприемлемой угрозы для России».

По его словам, на границах нашей страны «в открытую шла подготовка к очередной карательной операции в Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий». Глава государства добавил, что Москва всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, несмотря на политические разногласия, и в декабре прошлого года предложила Западу заключить соответствующий договор, найти компромисс. «Все напрасно! Страны НАТО не захотели нас услышать».

Символом противостояния Востока и Запада стала буква Z – последняя в латинском алфавите. Она служит условным обозначением, нанесенным в тактических целях на автомобильную и бронированную технику западной группировки российских войск, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

Наши военные также используют буквы V и О: их наносят на технику, действующую в составе двух других группировок, задействованных на иных направлениях. Однако именно знак Z получил самую большую популярность у тех, кто хочет выразить личную поддержку действиям нашей армии по очищению Украины от неонацистов и их пособников. Когда география народной поддержки СВО стала распространяться по всему миру, правительства отдельных стран Запада поспешили наложить запрет на использование одиночных букв Z и V как символов российской спецоперации.

Между тем, борьба с киевским режимом ширится за счет подключения к ней освобожденных в ходе СВО территорий. Среди них – Херсонская область Украины, а также приазовская часть Запорожской области. Сформированные здесь военно-гражданские администрации отказываются от использования атрибутики киевского режима, налаживают нормальное функционирование экономики и социально-бытовой сферы, способствуют расширению области вещания российских телеканалов и радиостанций, восстанавливают торговые связи с Крымом.

Освобожденные населенные пункты на юге Украины подключаются к российскому интернету через крымских и донецких операторов. Восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсоном, Мелитополем и другими городами на юге Украины. Таким образом, транспортная блокада полуострова, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, уходит в прошлое. Идет процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения с использованием не только автомобильного, но и железнодорожного транспорта.

Это происходит на фоне транспортного коллапса на той части территории Украины, что остается под контролем Киева. Там все острее ощущается нехватка бензина и дизельного топлива. Железнодорожное сообщение западных областей с восточными прервано с уничтожением (в конце апреля – начале мая), российскими высокоточными средствами поражения нескольких десятков электроподстанций, питающих током подвижной состав. По сути, Киев сам «напросился» на подобное развитие событий, поскольку стал активно использовать поезда для подвоза к фронтовой линии военной техники и боеприпасов, полученных от стран Запада.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко, южным регионам не место в составе украинского государства. «Киевский режим уже никогда не вернет под свой нацистский контроль Херсонскую область. По ее пути пойдут Николаев и Одесса. Это русские города, и они всегда исторически принадлежали и тяготели к России», – сказал Журавко.

Ранее похожую мысль высказал бывший командующий ВДВ России генерал-полковник Владимир Шаманов. По его мнению, после взятия Мариуполя следующими задачами Российской армии будут окружение и уничтожение группировки украинских войск, зажатых между Днепром и Изюмом, а также освобождение Одессы.

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает: «К сожалению, те, кто распоряжался Украиной последние три десятилетия, довели ее до распада и уничтожения. Это уже неизбежно и вопрос времени. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации». Подобное развитие событий подтверждает секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, посетивший Херсонскую область в начале мая. «Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают». Статус области определят ее жители, а Россия поможет решить вопросы с гуманитарной помощью, проведением посевных работ и подготовкой к зиме 2022/23 года.

Определение дальнейшего статуса Донецкой и Луганской народных республик может произойти по аналогичной схеме. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявляет: «Первая наша задача – закончить военные действия на территории республики. Полностью очистить их от националистических батальонов. Заняться восстановлением экономики, предоставлением рабочих мест, обустройством освобожденных территорий. И в перспективе, а я думаю, что это время обязательно наступит – мы станем частью Российской Федерации», – говорит Леонид Пасечник.

Перед военными стоит задача довести до конца демилитаризацию Украины, лишить ее опасного для РФ военного потенциала. «Если мы сейчас не решим этот вопрос с Украиной, возвращаться к нему придется будущим поколениям солдат и офицеров России», – считает экс-главком ВДВ России, глава Ассоциации Героев генерал-полковник Владимир Шаманов.

Аналогичное мнение высказал и Скотт Риттер – бывший военнослужащий корпуса морской пехоты США, впоследствии инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией оружия массового поражения в Ираке, а ныне независимый военный эксперт. Он отмечает, что СВО ведется не так, как действовали США и страны НАТО в Ираке, без разбора уничтожая не только военные, но и гражданские объекты, в первую очередь – крупные мосты и электростанции.

«Нам следует понять, что россияне сделали все, что в человеческих силах, чтобы минимизировать ущерб для гражданских лиц на Украине и для гражданской инфраструктуры, – отметил Скотт Риттер. – Это не война, потому что, если бы это была война, сегодня Украины не было бы. Она была бы уничтожена. Российская сторона все время принимает меры по эвакуации людей из зоны боевых действий. Если вы этого не делаете, то, по сути, используете людей в качестве живого щита». Украинские националисты зачастую действуют прямо противоположным образом, размещая живую силу и технику в населенных пунктах без эвакуации населения.

Главное, на что обращает внимание Риттер, – активное использование российским командованием концепции маневренного ведения боевых действий. И поясняет суть: «Противника надо обездвижить. Если вы видите большую концентрацию вражеской техники и живой силы, их надо надежно прикрепить к этому месту. Если необходимо – проведите ложную атаку на второстепенном направлении, заставив врага перенаправить туда резервные части. А пока он занят подобным образом, готовьте охват с последующим окружением – котел, где будете «томить» противника до полного его уничтожения».

Взгляд Скотта Риттера серьезно отличается от превалирующего на Западе мнения о действиях Российской армии. Его суть сводится к утверждению, что «блицкриг Путина» не сработал, поскольку российское командование отвело войска от Киева и Харькова, отложило десант в Одессе. Вот что на данный счет говорит Риттер:

«Русские не собирались брать Киев. А взять Одессу даже и не пытались. На этих направлениях были исключительно отвлекающие операции, чтобы удержать там крупные сосредоточения украинских войск и при этом выполнить свои собственные задачи на юге и юго-востоке. Вот почему я говорю, что русские побеждают и что довольно скоро они одержат решительную победу».

Сковав на время силы ВСУ в районе Киева и Одессы – примерно по 80–100 тысяч солдат и офицеров, – российские военные нанесли массированные удары по местам хранения топлива, боеприпасов и военного имущества. Испытывая недостаток ГСМ, украинская техника теперь не может сдвинуться с места.

Обездвиживание трех крупных группировок ВСУ и взятие Мариуполя стало частью первой фазы СВО, которую американский эксперт называет «подготовкой поля битвы». За два полных месяца российские военные уничтожили многие хранилища горюче-смазочных материалов на Украине.

«Чем заправляют танки – дизельным топливом? На чем работает грузовик, если не на бензине? Русские перекроили поле битвы под себя, уничтожив базы ГСМ и склады боеприпасов. Одновременно с этим они выполнили локальные задачи по подготовке к масштабному охвату основной группировки ВСУ на Донбассе. Когда клещи сожмутся, у украинских солдат не будет еды, воды, боеприпасов, связи с командованием. Деблокировать их ударом извне не получится – крупная группировка в районе Киева не может сдвинуться с места из-за недостатка горючего», – утверждает Скотт Риттер.

Владимир Карнозов