Минцифры сообщило о начале реализации проекта по созданию национального озера данных.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций приступает к разработке ГосДата.хаба – проекта, объединяющего потоки обезличенных данных госорганов, сообщает Минцифры в среду.
Национальное озеро данных систематизирует хранение и обработку данных для государственных аналитических сервисов, упростит подготовку отчетов госорганам и бюджетным организациям, благодаря автоматизированному формированию документов по заданным алгоритмам. Все собранные данные будут попадать в озеро в обезличенном виде, их деперсонализация будет происходить на стороне поставщика данных, говорится в сообщении.
Первоначально наборы данных, собранные в ГосДата.хабе, будут доступны для госорганов, однако в перспективе доступ к ним также получит бизнес, для чего будет создан датамаркет – один из публичных контуров Национальной системы управления данными (НСУД).
По данным Минцифры, проект будет развиваться в трех ключевых направлениях:
- переход от разрозненной отчетности государственных ведомств к автоматизированной интегрированной системе сбора обезличенных данных из государственных информационных систем;
- создание дата-сервисов и использование государственных данных для анализа состояния отраслей экономики и социальной сферы;
- предоставление обезличенных государственных данных бизнесу и гражданам, в первую очередь – разработчикам решений на основе искусственного интеллекта.
Основной площадкой реализации национального озера данных будет ФГАУ НИИ «Восход».
Реализация проекта намечена на 2022-2024 годы. В опытную эксплуатацию система будет запущена в 2023 году, говорится в сообщении.