Войти
D-Russia.ru

Минцифры сообщило о начале реализации проекта по созданию национального озера данных

294
0
0
Минцифры сообщило о начале реализации проекта по созданию национального озера данных
Минцифры сообщило о начале реализации проекта по созданию национального озера данных.
Источник изображения: D-Russia.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций приступает к разработке ГосДата.хаба – проекта, объединяющего потоки обезличенных данных госорганов, сообщает Минцифры в среду.

Национальное озеро данных систематизирует хранение и обработку данных для государственных аналитических сервисов, упростит подготовку отчетов госорганам и бюджетным организациям, благодаря автоматизированному формированию документов по заданным алгоритмам. Все собранные данные будут попадать в озеро в обезличенном виде, их деперсонализация будет происходить на стороне поставщика данных, говорится в сообщении.

ГосДата.хаб объединит обезличенные данные органов власти всех уровней и позволит формировать расширенную аналитику. В первую очередь запустим сервисы аналитики для IT и связи. Государство будет мотивировать бизнес предоставлять обезличенные данные по отдельным направлениям, которые критически важны для системы госуправления. Обмен данными будет двухсторонним: обезличенные данные государственных датасетов сможет использовать и бизнес для развития собственных решений, — рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Первоначально наборы данных, собранные в ГосДата.хабе, будут доступны для госорганов, однако в перспективе доступ к ним также получит бизнес, для чего будет создан датамаркет – один из публичных контуров Национальной системы управления данными (НСУД).

По данным Минцифры, проект будет развиваться в трех ключевых направлениях:

  • переход от разрозненной отчетности государственных ведомств к автоматизированной интегрированной системе сбора обезличенных данных из государственных информационных систем;
  • создание дата-сервисов и использование государственных данных для анализа состояния отраслей экономики и социальной сферы;
  • предоставление обезличенных государственных данных бизнесу и гражданам, в первую очередь – разработчикам решений на основе искусственного интеллекта.

Основной площадкой реализации национального озера данных будет ФГАУ НИИ «Восход».

В рамках развития аналитических сервисов единой информационной платформы Национальной системы управления данными будут сформированы бизнес-процессы по подключению поставщиков данных к аналитическому хранилищу, организован полный цикл сбора, обработки, нормализации данных и их использования для решения прикладных бизнес-задач. Кроме того, в рамках проекта запланировано развитие компетенций обработки больших данных внутри государственного сектора, а также методологическая поддержка разработки показателей и метрик на основе данных, — отметил директор ФГАУ НИИ «Восход» Максим Рымар.

Реализация проекта намечена на 2022-2024 годы. В опытную эксплуатацию система будет запущена в 2023 году, говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат D-Russia.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 06:07
  • 25825
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.05 05:38
  • 72
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 13.05 05:27
  • 8
Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК
  • 13.05 02:25
  • 2
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
  • 13.05 00:03
  • 6
Российские ударные вертолёты Ка-52 получили высокую оценку по итогам боевого применения на Украине
  • 12.05 17:09
  • 2
Спущен на воду первый опытный образец американского подводного аппарата Orca XLUUV
  • 12.05 16:41
  • 19
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 12.05 16:25
  • 3
19FortyFive назвал самое страшное российское оружие
  • 12.05 16:22
  • 4
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
  • 12.05 11:36
  • 1
Великобритания запустит спутники со своей территории
  • 12.05 11:14
  • 1
Экспортные образцы российского оружия покажут в августе на форуме "Армия-2022"
  • 12.05 10:50
  • 1
Несработавшую британскую ракету Brimstone нашли в Запорожской области
  • 12.05 10:36
  • 1
США рассказали об украденной технологии F-35
  • 12.05 10:08
  • 1
Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы
  • 12.05 09:27
  • 1
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты