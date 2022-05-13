Минцифры сообщило о начале реализации проекта по созданию национального озера данных.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций приступает к разработке ГосДата.хаба – проекта, объединяющего потоки обезличенных данных госорганов, сообщает Минцифры в среду.

Национальное озеро данных систематизирует хранение и обработку данных для государственных аналитических сервисов, упростит подготовку отчетов госорганам и бюджетным организациям, благодаря автоматизированному формированию документов по заданным алгоритмам. Все собранные данные будут попадать в озеро в обезличенном виде, их деперсонализация будет происходить на стороне поставщика данных, говорится в сообщении.

ГосДата.хаб объединит обезличенные данные органов власти всех уровней и позволит формировать расширенную аналитику. В первую очередь запустим сервисы аналитики для IT и связи. Государство будет мотивировать бизнес предоставлять обезличенные данные по отдельным направлениям, которые критически важны для системы госуправления. Обмен данными будет двухсторонним: обезличенные данные государственных датасетов сможет использовать и бизнес для развития собственных решений, — рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Первоначально наборы данных, собранные в ГосДата.хабе, будут доступны для госорганов, однако в перспективе доступ к ним также получит бизнес, для чего будет создан датамаркет – один из публичных контуров Национальной системы управления данными (НСУД).

По данным Минцифры, проект будет развиваться в трех ключевых направлениях:

переход от разрозненной отчетности государственных ведомств к автоматизированной интегрированной системе сбора обезличенных данных из государственных информационных систем;

создание дата-сервисов и использование государственных данных для анализа состояния отраслей экономики и социальной сферы;

предоставление обезличенных государственных данных бизнесу и гражданам, в первую очередь – разработчикам решений на основе искусственного интеллекта.

Основной площадкой реализации национального озера данных будет ФГАУ НИИ «Восход».

В рамках развития аналитических сервисов единой информационной платформы Национальной системы управления данными будут сформированы бизнес-процессы по подключению поставщиков данных к аналитическому хранилищу, организован полный цикл сбора, обработки, нормализации данных и их использования для решения прикладных бизнес-задач. Кроме того, в рамках проекта запланировано развитие компетенций обработки больших данных внутри государственного сектора, а также методологическая поддержка разработки показателей и метрик на основе данных, — отметил директор ФГАУ НИИ «Восход» Максим Рымар.

Реализация проекта намечена на 2022-2024 годы. В опытную эксплуатацию система будет запущена в 2023 году, говорится в сообщении.