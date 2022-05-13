По дресс-коду встречают, по ай-кью провожают

Боевая экипировка «Ратник» за 10 лет успела стать легендарной

Боевая экипировка военнослужащего «Ратник» вот уже 10 лет служит повышению боевой эффективности, престижа и защите военнослужащих Российской армии. Ее давно оценили по достоинству. Любят и гордятся ею и командование, и рядовые военнослужащие, защищающие интересы нашей страны.

В 2014 году элементы экипировки военных «сил самообороны Крыма» стали самым интересным предметом анализа зарубежных СМИ. Журнал Forbes, например, сразу распознал на фотографиях, сделанных на полуострове, элементы новейшей российской разработки – экипировки «Ратник», которая только начала массово поступать в войска. Она органично дополнила образ «вежливых людей», которые стали новым символом Российской армии.

Для поднятия престижа ВС РФ экипировка была в 2015 году продемонстрирована на Параде Победы. БЭВ «Ратник» всего через четыре года после принятия на вооружение уже был воплощен в памятнике «вежливым людям», установленном в Симферополе в 2016 году.

Форма «солдата будущего», как ее еще называют, была разработана в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, входящем в госкорпорацию «Ростех». Институт являлся головным предприятием по ее созданию. Но в целом один из самых масштабных проектов модернизации Российской армии реализовали более 50 предприятий промышленности.

Через 10 лет использования экипировки можно с уверенностью сказать, что задача повышения боевой эффективности и выживаемости на поле боя отдельно взятого солдата за счет использования новейших научных достижений полностью воплощена в жизнь. При этом БЭВ «Ратник» продолжает совершенствоваться.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

АО ЦНИИточмаш проводил комплексные и целевые работы по развитию боевой экипировки военнослужащих РФ начиная с 1986 года. С 1991 по 1993 год в результате выполнения НИР «Экипировка» и «Эфир» были определены основные принципы построения перспективной экипировки, разработаны тактико-технические требования к комплектам и отдельным элементам.

В 1999 году была завершена разработка базового комплекта боевой индивидуальной экипировки «Бармица», основной задачей которого стало повышение эффективности ведения боевых действий мотострелковых подразделений Сухопутных войск, ВДВ и частей специального назначения. Впервые в отечественной практике экипировка отдельного бойца была представлена как единый комплект. При выполнении работ ЦНИИточмаш осуществлял взаимодействие с десятками организаций промышленности и Министерства обороны.

В 2000–2005 годах по заданию МО РФ на основе результатов опытно-конструкторской работы «Бармица» ЦНИИточмаш выполнил ОКР «Бармица-М1». В ее ходе были разработаны комплекты боевой индивидуальной экипировки (КБИЭ) для 28 специальностей военнослужащих Сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты ВМФ и подразделений, действующих в горных условиях.

При выполнении ОКР «Бармица» и «Бармица-М1» остро встали вопросы совершенствования комплектов боевой индивидуальной экипировки в процессе всего жизненного цикла. Для их исследования в 2006 году была поставлена научно-исследовательская работа «Бармица‑2», в ходе которой были изучены вопросы боевого применения, поставки в войска и эксплуатации КБИЭ, а также вопросы дальнейшего совершенствования боевой экипировки.

Далее для обеспечения паритета с перспективной экипировкой военнослужащих передовых стран мира с 2012 года ЦНИИточмаш совместно с другими предприятиями промышленности выполнил ОКР «Ратник» по разработке комплектов боевой экипировки для военнослужащих.

ОКР «Ратник» по созданию комплектов и элементов боевой экипировки для военнослужащих Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, морской пехоты ВМФ и частей специального назначения была успешно завершена в конце 2015 года. Ее результатом стали серийные поставки. По результатам проделанной поистине огромной работы решением коллегии Военно-промышленной комиссии РФ ЦНИИточмаш в феврале 2019 года был определен головной организацией по вооружению и экипировке военнослужащих.

БАЗОВЫЙ «РАТНИК»

«В общей сложности в состав экипировки входит 65 элементов, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга конструктивно, – рассказал Сергей Титов, начальник отдела программ перспективной боевой экипировки ЦНИИточмаш. – По сравнению с «Бармицей» комплект был оптимизирован. Упор сделали на модульность, сочетаемость и повышение технических и эксплуатационных характеристик. Если говорить о том, что появилось нового, то улучшились материалы, элементы экипировки стали легче, надежнее, безопаснее».

Комплект состоит из пяти интегрированных систем: поражения, защиты, управления, жизнеобеспечения и энергообеспечения. Такое сочетание обеспечивает максимальную эффективность бойца и его защищенность во время специальных операций и военных действий.

Система поражения включает все носимое вооружение с необходимыми прицельными комплексами. Они позволяют эффективно поражать противника в любых погодных условиях днем и ночью на максимальных дальностях.

Система защиты обеспечивает сохранение жизни и боеспособности солдата на поле боя. В нее входят бронешлем, бронежилет, боевой нагрудник и защитные комплекты.

Система управления включает устройства получения и обработки информации, средства обнаружения и распознавания целей, средства связи, навигации, определения местоположения конкретного военнослужащего.

Система жизнеобеспечения включает в себя боевое снаряжение, инженерные и медицинские средства, комплект вещевого имущества, рационы питания и т.п.

Система энергообеспечения призвана гарантировать бесперебойное и качественное функционирование перечисленных выше систем боевой экипировки в любых погодных условиях.

Для экипировки российскими оружейниками специально создавались новые образцы стрелкового вооружения – автоматы АЕК, АК-12 и АК-15, а также снайперские и автоматные комплексы, оснащенные электронными прицелами.

Комплекс управления и разведки «Стрелец», который также входит в снаряжение, может работать до 12 часов на одном аккумуляторе в режиме непрерывной связи при экстремальных климатических условиях с температурами от –40 до +60°С. Благодаря этому комплексу командир подразделения с помощью специального планшета может отслеживать местоположение бойцов в режиме спутниковой навигации и реального времени. Кроме того, командир может отправлять сообщения, получать на планшет фото- и видеофайлы и указывать новые цели на карте.

ЭКИПИРОВКА В ДЕТАЛЯХ

Андрей Соколов, начальник группы отдела программ перспективной боевой экипировки ЦНИИточмаш, уточнил, что противоосколочный бронешлем весом всего 1,1 кг гарантирует тот же уровень защиты, что и зарубежные аналоги массой не менее 1,3 кг. Регулируемое подтулейное устройство помогает подогнать шлем по размеру головы и обеспечивает дополнительную амортизацию при ударах и попадании осколков. При этом конструкция шлема предусматривает крепление дополнительных приспособлений.

Бронежилеты из комплекта «Ратник» оснащены керамико-композитными бронепанелями. Керамический внешний слой эффективно разрушает пулю, а армированная композитная подложка удерживает ее осколки и осколки керамики. В стандартной комплектации бронежилет «Ратника» весит 7,8 кг.

Существует еще и штурмовая комплектация бронежилета, в которой уровень защиты увеличен до максимального, обеспечивается противопульная защита боковых зон и паховой области. В этом случае масса бронежилета достигает 15 кг. Площадь противоосколочной защиты тела военнослужащего в случае, если на нем надет и боевой защитный комплект, и бронежилет, достигает 90%.

КОМПЛЕКТ БОЕВОГО СНАРЯЖЕНИЯ

Исполнением госзаказов по комплектации и отправке боевого снаряжения «Ратник» в подразделения ВС РФ с момента его создания в ЦНИИточмаш занимается цех производства экипировки военнослужащих.

Начальник подразделения Джульетта Иванова сообщила, что с 2015 года экипировка пополнилась рейдовым рюкзаком (основной рюкзак, предназначенный для переноса всего необходимого в рейде до 50–60 км) и патрульным ранцем (о котором ниже). А также транспортным жилетом с подсумками, универсальным укрытием, зимним маскировочным костюмом, позволяющим эффективно выполнять боевые задачи и повседневные обязанности военнослужащего.

Патрульный ранец – это изделие классической военной компоновки: основное отделение с вертикальной загрузкой, с тубусом из легкой ткани, плюс два вертикальных кармана по бокам. Кроме того, большой плоский карман есть на передней стенке основного отделения. Также имеется плоский карман под клапаном и карман для маскировочного чехла на клапане. Элементы боевого снаряжения обеспечивают унификацию, сочетаемость между собой, многофункциональность использования, рациональное размещение на военнослужащем согласно воинской специальности, надежность фиксации и возможность подгонки по фигуре человека.

«Разработанная в ЦНИИточмаш технология пошива изделий снижает расход материалов и уменьшает время изготовления продукции, что соответственно минимизирует затраты на серийное производство, – уточнила Джульетта Иванова. – Например, в комплект боевой экипировки «Ратник» входят рюкзак и укрытие, которые разрабатывались специалистами нашего предприятия. Изначально конструкция укрытия предполагала, что оно будет индивидуальным, для одного бойца – типа плащ-палатки с капюшоном. Потом концепция изменилась. Теперь это и укрытие для человека (из него можно соорудить палатку для нескольких бойцов), а также носилки для раненых. Чтобы все получилось, нужно было найти и заменить ткань на более тонкую и легкую, но очень прочную».

При разработке рюкзака цех стал экспериментальным производством для пошива и отработки технологии изготовления опытных образцов изделий для выполнения требований по снижению их массы, что очень важно и критично для человека, который должен выполнять учебно-боевые задачи. Объем рюкзака – 60 л. Возможно расширение объема за счет крепления на рюкзак дополнительных элементов.

Сегодня экипировку военнослужащего шьют из современных прочных и облегченных материалов – водонепроницаемых, огнестойких, износостойких, не боящихся любых механических и природных воздействий, в том числе солнечной радиации. Из тканей с маскирующими и с радиопоглощающими свойствами (в широком диапазоне длин волн), теплоэкранизирующих из металлизированный нитей и других. Все материалы – отечественного производства.

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ

Работа над совершенствованием боевой экипировки продолжается.

«Боевая экипировка третьего поколения будет абсолютно новой разработкой, но работа над ней будет основываться на опыте, полученном в рамках ОКР «Ратник». Опыт эксплуатации «Ратника», в том числе в условиях боевых действий, показал, на что нужно обратить особое внимание, чего не хватает. Естественно, новая боевая экипировка будет легче, эргономичнее, надежнее и технологичнее. Это общемировой тренд. Новый комплект боевой экипировки может пополниться робототехникой различного назначения и элементами искусственного интеллекта», – сообщил Бекхан Оздоев, индустриальный директор комплекса вооружений гскорпорации «Ростех».

Минобороны уже два года анонсирует начало работ по созданию новой боевой экипировки. В октябре прошлого года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков конкретизировал, что в 2019 году начался комплекс работ «Сотник», где проектируются новые образцы стрелкового оружия, средства ближнего боя и средства индивидуальной бронезащиты. А в 2021 году совместно с отечественными предприятиями промышленности была организована серия мероприятий по формированию «видения» экипировки солдата будущего.

«Проведена обширная работа по включению в состав боевой экипировки военнослужащего новой робототехнической подсистемы, в которую входят мини- и микроБПЛА, носимые робототехнические комплексы, а также экзоскелеты», – отметил генерал Салюков.

По оценке экспертов, датой принятия на вооружение новой БЭВ определен 2035 год. Работа традиционно разбивается на несколько этапов.

Первый – мониторинг и оценка отечественных и зарубежных научно-технических достижений, определяющих пути создания отдельных элементов и перспективной боевой экипировки в целом. А также экспериментально-теоретическая оценка достигнутого уровня в отечественных и зарубежных образцах БЭВ. Этот первый этап уже завершен.

Сейчас реализуется второй этап, который заключается в определении технического облика элементов перспективной боевой экипировки. В ходе второго этапа будет проведен мониторинг научно-технического задела предприятий отечественной промышленности в области разработки элементов БЭВ и выбор приоритетных материалов и технологий, необходимых для их создания.

Следующий этап будет практическим: изготовление экспериментальных образцов элементов экипировки и проведение их оценочных испытаний. По итогам этого этапа, считают эксперты, уже будут формироваться тактико-технические задания по созданию элементов БЭВ и экипировки в целом.

По мнению специалистов, к ранее названным пяти интегрированным системам БЭВ «Ратник» (системам поражения, защиты, управления, жизнеобеспечения и энергообеспечения) будут добавлены бионические многофункциональные системы (экзоскелеты), наземные робототехнические комплексы мини- и легкого класса, а также средства медицинского мониторинга физиологического состояния военнослужащего.

Среди «фишек» перспективной боевой экипировки ожидается активное использование достижений в области микроэлектроники и нанотехнологий. В частности, в сферах распознавания «свой-чужой», средств обработки и отображения информации, ориентирования, средств предупреждения об опасности.

Станислав Стрельцов

Станислав Сергеевич Стрельцов – военный журналист.