По дресс-коду встречают, по ай-кью провожают

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Военное снаряжение нового поколения органично дополнило образ «вежливых людей». Фото ЦНИИточмаш
Военное снаряжение нового поколения органично дополнило образ «вежливых людей». Фото ЦНИИточмаш.

Боевая экипировка «Ратник» за 10 лет успела стать легендарной

Боевая экипировка военнослужащего «Ратник» вот уже 10 лет служит повышению боевой эффективности, престижа и защите военнослужащих Российской армии. Ее давно оценили по достоинству. Любят и гордятся ею и командование, и рядовые военнослужащие, защищающие интересы нашей страны.

В 2014 году элементы экипировки военных «сил самообороны Крыма» стали самым интересным предметом анализа зарубежных СМИ. Журнал Forbes, например, сразу распознал на фотографиях, сделанных на полуострове, элементы новейшей российской разработки – экипировки «Ратник», которая только начала массово поступать в войска. Она органично дополнила образ «вежливых людей», которые стали новым символом Российской армии.

Для поднятия престижа ВС РФ экипировка была в 2015 году продемонстрирована на Параде Победы. БЭВ «Ратник» всего через четыре года после принятия на вооружение уже был воплощен в памятнике «вежливым людям», установленном в Симферополе в 2016 году.

Форма «солдата будущего», как ее еще называют, была разработана в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, входящем в госкорпорацию «Ростех». Институт являлся головным предприятием по ее созданию. Но в целом один из самых масштабных проектов модернизации Российской армии реализовали более 50 предприятий промышленности.

Через 10 лет использования экипировки можно с уверенностью сказать, что задача повышения боевой эффективности и выживаемости на поле боя отдельно взятого солдата за счет использования новейших научных достижений полностью воплощена в жизнь. При этом БЭВ «Ратник» продолжает совершенствоваться.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

АО ЦНИИточмаш проводил комплексные и целевые работы по развитию боевой экипировки военнослужащих РФ начиная с 1986 года. С 1991 по 1993 год в результате выполнения НИР «Экипировка» и «Эфир» были определены основные принципы построения перспективной экипировки, разработаны тактико-технические требования к комплектам и отдельным элементам.

В 1999 году была завершена разработка базового комплекта боевой индивидуальной экипировки «Бармица», основной задачей которого стало повышение эффективности ведения боевых действий мотострелковых подразделений Сухопутных войск, ВДВ и частей специального назначения. Впервые в отечественной практике экипировка отдельного бойца была представлена как единый комплект. При выполнении работ ЦНИИточмаш осуществлял взаимодействие с десятками организаций промышленности и Министерства обороны.

В 2000–2005 годах по заданию МО РФ на основе результатов опытно-конструкторской работы «Бармица» ЦНИИточмаш выполнил ОКР «Бармица-М1». В ее ходе были разработаны комплекты боевой индивидуальной экипировки (КБИЭ) для 28 специальностей военнослужащих Сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты ВМФ и подразделений, действующих в горных условиях.

При выполнении ОКР «Бармица» и «Бармица-М1» остро встали вопросы совершенствования комплектов боевой индивидуальной экипировки в процессе всего жизненного цикла. Для их исследования в 2006 году была поставлена научно-исследовательская работа «Бармица‑2», в ходе которой были изучены вопросы боевого применения, поставки в войска и эксплуатации КБИЭ, а также вопросы дальнейшего совершенствования боевой экипировки.

Далее для обеспечения паритета с перспективной экипировкой военнослужащих передовых стран мира с 2012 года ЦНИИточмаш совместно с другими предприятиями промышленности выполнил ОКР «Ратник» по разработке комплектов боевой экипировки для военнослужащих.

ОКР «Ратник» по созданию комплектов и элементов боевой экипировки для военнослужащих Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, морской пехоты ВМФ и частей специального назначения была успешно завершена в конце 2015 года. Ее результатом стали серийные поставки. По результатам проделанной поистине огромной работы решением коллегии Военно-промышленной комиссии РФ ЦНИИточмаш в феврале 2019 года был определен головной организацией по вооружению и экипировке военнослужащих.

БАЗОВЫЙ «РАТНИК»

«В общей сложности в состав экипировки входит 65 элементов, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга конструктивно, – рассказал Сергей Титов, начальник отдела программ перспективной боевой экипировки ЦНИИточмаш. – По сравнению с «Бармицей» комплект был оптимизирован. Упор сделали на модульность, сочетаемость и повышение технических и эксплуатационных характеристик. Если говорить о том, что появилось нового, то улучшились материалы, элементы экипировки стали легче, надежнее, безопаснее».

Комплект состоит из пяти интегрированных систем: поражения, защиты, управления, жизнеобеспечения и энергообеспечения. Такое сочетание обеспечивает максимальную эффективность бойца и его защищенность во время специальных операций и военных действий.

Система поражения включает все носимое вооружение с необходимыми прицельными комплексами. Они позволяют эффективно поражать противника в любых погодных условиях днем и ночью на максимальных дальностях.

Система защиты обеспечивает сохранение жизни и боеспособности солдата на поле боя. В нее входят бронешлем, бронежилет, боевой нагрудник и защитные комплекты.

Система управления включает устройства получения и обработки информации, средства обнаружения и распознавания целей, средства связи, навигации, определения местоположения конкретного военнослужащего.

Система жизнеобеспечения включает в себя боевое снаряжение, инженерные и медицинские средства, комплект вещевого имущества, рационы питания и т.п.

Система энергообеспечения призвана гарантировать бесперебойное и качественное функционирование перечисленных выше систем боевой экипировки в любых погодных условиях.

Для экипировки российскими оружейниками специально создавались новые образцы стрелкового вооружения – автоматы АЕК, АК-12 и АК-15, а также снайперские и автоматные комплексы, оснащенные электронными прицелами.

Комплекс управления и разведки «Стрелец», который также входит в снаряжение, может работать до 12 часов на одном аккумуляторе в режиме непрерывной связи при экстремальных климатических условиях с температурами от –40 до +60°С. Благодаря этому комплексу командир подразделения с помощью специального планшета может отслеживать местоположение бойцов в режиме спутниковой навигации и реального времени. Кроме того, командир может отправлять сообщения, получать на планшет фото- и видеофайлы и указывать новые цели на карте.

ЭКИПИРОВКА В ДЕТАЛЯХ

Андрей Соколов, начальник группы отдела программ перспективной боевой экипировки ЦНИИточмаш, уточнил, что противоосколочный бронешлем весом всего 1,1 кг гарантирует тот же уровень защиты, что и зарубежные аналоги массой не менее 1,3 кг. Регулируемое подтулейное устройство помогает подогнать шлем по размеру головы и обеспечивает дополнительную амортизацию при ударах и попадании осколков. При этом конструкция шлема предусматривает крепление дополнительных приспособлений.

Бронежилеты из комплекта «Ратник» оснащены керамико-композитными бронепанелями. Керамический внешний слой эффективно разрушает пулю, а армированная композитная подложка удерживает ее осколки и осколки керамики. В стандартной комплектации бронежилет «Ратника» весит 7,8 кг.

Существует еще и штурмовая комплектация бронежилета, в которой уровень защиты увеличен до максимального, обеспечивается противопульная защита боковых зон и паховой области. В этом случае масса бронежилета достигает 15 кг. Площадь противоосколочной защиты тела военнослужащего в случае, если на нем надет и боевой защитный комплект, и бронежилет, достигает 90%.

КОМПЛЕКТ БОЕВОГО СНАРЯЖЕНИЯ

Исполнением госзаказов по комплектации и отправке боевого снаряжения «Ратник» в подразделения ВС РФ с момента его создания в ЦНИИточмаш занимается цех производства экипировки военнослужащих.

Начальник подразделения Джульетта Иванова сообщила, что с 2015 года экипировка пополнилась рейдовым рюкзаком (основной рюкзак, предназначенный для переноса всего необходимого в рейде до 50–60 км) и патрульным ранцем (о котором ниже). А также транспортным жилетом с подсумками, универсальным укрытием, зимним маскировочным костюмом, позволяющим эффективно выполнять боевые задачи и повседневные обязанности военнослужащего.

Патрульный ранец – это изделие классической военной компоновки: основное отделение с вертикальной загрузкой, с тубусом из легкой ткани, плюс два вертикальных кармана по бокам. Кроме того, большой плоский карман есть на передней стенке основного отделения. Также имеется плоский карман под клапаном и карман для маскировочного чехла на клапане. Элементы боевого снаряжения обеспечивают унификацию, сочетаемость между собой, многофункциональность использования, рациональное размещение на военнослужащем согласно воинской специальности, надежность фиксации и возможность подгонки по фигуре человека.

«Разработанная в ЦНИИточмаш технология пошива изделий снижает расход материалов и уменьшает время изготовления продукции, что соответственно минимизирует затраты на серийное производство, – уточнила Джульетта Иванова. – Например, в комплект боевой экипировки «Ратник» входят рюкзак и укрытие, которые разрабатывались специалистами нашего предприятия. Изначально конструкция укрытия предполагала, что оно будет индивидуальным, для одного бойца – типа плащ-палатки с капюшоном. Потом концепция изменилась. Теперь это и укрытие для человека (из него можно соорудить палатку для нескольких бойцов), а также носилки для раненых. Чтобы все получилось, нужно было найти и заменить ткань на более тонкую и легкую, но очень прочную».

При разработке рюкзака цех стал экспериментальным производством для пошива и отработки технологии изготовления опытных образцов изделий для выполнения требований по снижению их массы, что очень важно и критично для человека, который должен выполнять учебно-боевые задачи. Объем рюкзака – 60 л. Возможно расширение объема за счет крепления на рюкзак дополнительных элементов.

Сегодня экипировку военнослужащего шьют из современных прочных и облегченных материалов – водонепроницаемых, огнестойких, износостойких, не боящихся любых механических и природных воздействий, в том числе солнечной радиации. Из тканей с маскирующими и с радиопоглощающими свойствами (в широком диапазоне длин волн), теплоэкранизирующих из металлизированный нитей и других. Все материалы – отечественного производства.

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ

Работа над совершенствованием боевой экипировки продолжается.

«Боевая экипировка третьего поколения будет абсолютно новой разработкой, но работа над ней будет основываться на опыте, полученном в рамках ОКР «Ратник». Опыт эксплуатации «Ратника», в том числе в условиях боевых действий, показал, на что нужно обратить особое внимание, чего не хватает. Естественно, новая боевая экипировка будет легче, эргономичнее, надежнее и технологичнее. Это общемировой тренд. Новый комплект боевой экипировки может пополниться робототехникой различного назначения и элементами искусственного интеллекта», – сообщил Бекхан Оздоев, индустриальный директор комплекса вооружений гскорпорации «Ростех».

Минобороны уже два года анонсирует начало работ по созданию новой боевой экипировки. В октябре прошлого года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков конкретизировал, что в 2019 году начался комплекс работ «Сотник», где проектируются новые образцы стрелкового оружия, средства ближнего боя и средства индивидуальной бронезащиты. А в 2021 году совместно с отечественными предприятиями промышленности была организована серия мероприятий по формированию «видения» экипировки солдата будущего.

«Проведена обширная работа по включению в состав боевой экипировки военнослужащего новой робототехнической подсистемы, в которую входят мини- и микроБПЛА, носимые робототехнические комплексы, а также экзоскелеты», – отметил генерал Салюков.

По оценке экспертов, датой принятия на вооружение новой БЭВ определен 2035 год. Работа традиционно разбивается на несколько этапов.

Первый – мониторинг и оценка отечественных и зарубежных научно-технических достижений, определяющих пути создания отдельных элементов и перспективной боевой экипировки в целом. А также экспериментально-теоретическая оценка достигнутого уровня в отечественных и зарубежных образцах БЭВ. Этот первый этап уже завершен.

Сейчас реализуется второй этап, который заключается в определении технического облика элементов перспективной боевой экипировки. В ходе второго этапа будет проведен мониторинг научно-технического задела предприятий отечественной промышленности в области разработки элементов БЭВ и выбор приоритетных материалов и технологий, необходимых для их создания.

Следующий этап будет практическим: изготовление экспериментальных образцов элементов экипировки и проведение их оценочных испытаний. По итогам этого этапа, считают эксперты, уже будут формироваться тактико-технические задания по созданию элементов БЭВ и экипировки в целом.

По мнению специалистов, к ранее названным пяти интегрированным системам БЭВ «Ратник» (системам поражения, защиты, управления, жизнеобеспечения и энергообеспечения) будут добавлены бионические многофункциональные системы (экзоскелеты), наземные робототехнические комплексы мини- и легкого класса, а также средства медицинского мониторинга физиологического состояния военнослужащего.

Среди «фишек» перспективной боевой экипировки ожидается активное использование достижений в области микроэлектроники и нанотехнологий. В частности, в сферах распознавания «свой-чужой», средств обработки и отображения информации, ориентирования, средств предупреждения об опасности.


Станислав Стрельцов

Станислав Сергеевич Стрельцов – военный журналист.

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