Как используется истребитель Су-35С в специальной военной операции на Украине

В сводках Минобороны, касающихся специальной военной операции на Украине, часто упоминается истребитель Су-35С. Это действительно великолепная и поистине универсальная боевая машина.

У Су-35С внешний облик истребителя четвертого поколения. Но внутреннее содержание относится уже к пятому. Именно на базе этой машины отрабатывались многие элементы истребителя будущего - Су-57. В итоге Су-35С к моменту запуска в серию практически по всем своим характеристикам, кроме так называемых стелс-технологий, вышел на уровень истребителя пятого поколения. Что признают даже зарубежные эксперты.

Достаточно назвать лишь некоторые особенности этой машины, делающие ее первой среди равных.

Су-35С обладает уникальной маневренностью за счет мощных двигателей с изменяемым вектором тяги. Он развивает скорость до 2400 км/ч и совершает беспосадочные перелеты без подвесных топливных баков на расстояние до 3600 км. Способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Су-35С одинаково уверенно себя чувствует и как истребитель, и как дальний перехватчик, и как бомбардировщик-ракетоносец.

На истребителе установлена 30 мм авиационная пушка ГШ-30-1 с боекомплектом 150 снарядов. Боевая нагрузка - 8000 кг. Она размещается на 12 узлах подвески.

Су-35С может нести как управляемое, так и неуправляемое вооружение. В его арсенале ракеты класса воздух-воздух и воздух-земля, а также противокорабельные. Истребитель оснащается очень мощной системой радиоэлектронной борьбы, что снижает вероятность его поражения ракетами, наводящимися по радиолучу.

Радиолокационная система управления (РЛСУ) "Ирбис", установленная на Су-35С, считается одной из лучших в мире по своим характеристикам. Она позволяет обнаруживать воздушные цели на рекордно большом расстоянии - до 400 км, сопровождать одновременно до тридцати, а обстреливать - до восьми целей.

Су-35С обнаруживает и сопровождает одновременно до четырех наземных целей, при этом продолжает контролировать и воздушное пространство

"Ирбис" дает также возможность оперативно обнаруживать и сопровождать одновременно до четырех наземных целей. При этом слежение за наземными объектами не мешает истребителю контролировать воздушное пространство.

РЛСУ может распознавать класс и тип воздушных целей, создавать радиолокационную карту рельефа земной поверхности, работает при любых погодных условиях в любое время суток даже при наличии помех - как естественных, так и организованных вражескими средствами радиоэлектронной борьбы.

На Су-35С установлена бесплатформенная инерциальная навигационная система, которая автономно определяет местоположение самолета и параметры его движения в условиях отсутствия спутниковой навигации и связи с наземными службами. То есть если противник выключает Джи-Пи-Эс или глушит ГЛОНАСС, истребитель не "слепнет".

Новое поколение боевых машин, как воздушных, так и наземных, определяется не столько их экзотическим внешним обликом, сколько внутренним содержанием, прежде всего "электронными мозгами". Так вот, у Су-35С "технический интеллект", как считают эксперты, по ряду существенных параметров выше, чем у F-22 и F-35.

В рамках спецоперации на Украине Су-35С используются в основном как истребители-бомбардировщики, что вполне оправданно. Но не стоит забывать и о том, что это прежде всего тяжелый истребитель для завоевания превосходства в воздухе.

Увы, не вся украинская боевая авиация уничтожена. В небе все еще появляются МиГ-29 и Су-27. США обещают поставить ВСУ даже F-16. По мнению авиационных специалистов, Су-35С, барражируя на большой высоте и будучи недосягаем для наземных средств ПВО Украины, может контролировать огромные по площади территории. И своевременно ликвидировать любую воздушную угрозу для наших сухопутных войск, а также вертолетов, штурмовиков Су-25 и фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Сергей Птичкин