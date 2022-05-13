Российские «Каракурты» выполнили стрельбы в Балтийском море

Церемония подъёма Военно-морского флага Российской Федерации и ввода в строй Балтийского флота ВМФ России головного малого ракетного корабля проекта 22800 "Мытищи" (бывший "Ураган") постройки АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Балтийск, 17.12.2018.

Малые ракетные корабли (МРК) Балтийского флота России выполнили артиллерийские стрельбы в ходе учений. МРК «Советск» и «Мытищи» проекта 22800 «Каракурт» поразили цели в акватории Балтийского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«В полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей "Советск" и "Мытищи" выполнила комплекс артиллерийских стрельб по большим и малым морским щитам, имитирующим боевые корабли условного противника», — отметили в сообщении.

Также расчеты кораблей поражали буйковые поля, которые имитировали мишени за пределами прямой видимости. Экипажи применили артиллерийские комплексы калибра 76 и 30 миллиметров.

В ходе учений корабли отработали действия по отражению атак малоразмерных целей условного противника, выполнили задачи по совместному маневрированию, а также организации взаимодействия и связи.

Головной корабль проекта 22800 спустили на воду в 2017 году. «Мытищи» и «Советск» не несут специального зенитного вооружения. Начиная с третьего корабля серии «Каракурты» получат зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М». МРК оснащены ячейками универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С14, который позволяет запускать ракеты «Калибр-НК», «Оникс» и «Циркон». Также в арсенал кораблей входят артиллерийские установки АК-176МА и АК-630М.

В январе стало известно, что новый МРК «Циклон» проекта 22800 готовят к завершающему этапу заводских испытаний.