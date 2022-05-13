Войти
Lenta.ru

Российские «Каракурты» выполнили стрельбы в Балтийском море

288
0
0
Малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи"
Церемония подъёма Военно-морского флага Российской Федерации и ввода в строй Балтийского флота ВМФ России головного малого ракетного корабля проекта 22800 "Мытищи" (бывший "Ураган") постройки АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Балтийск, 17.12.2018.
Источник изображения: Министерство обороны России

Малые ракетные корабли (МРК) Балтийского флота России выполнили артиллерийские стрельбы в ходе учений. МРК «Советск» и «Мытищи» проекта 22800 «Каракурт» поразили цели в акватории Балтийского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«В полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей "Советск" и "Мытищи" выполнила комплекс артиллерийских стрельб по большим и малым морским щитам, имитирующим боевые корабли условного противника», — отметили в сообщении.

Также расчеты кораблей поражали буйковые поля, которые имитировали мишени за пределами прямой видимости. Экипажи применили артиллерийские комплексы калибра 76 и 30 миллиметров.

В ходе учений корабли отработали действия по отражению атак малоразмерных целей условного противника, выполнили задачи по совместному маневрированию, а также организации взаимодействия и связи.

Головной корабль проекта 22800 спустили на воду в 2017 году. «Мытищи» и «Советск» не несут специального зенитного вооружения. Начиная с третьего корабля серии «Каракурты» получат зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М». МРК оснащены ячейками универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С14, который позволяет запускать ракеты «Калибр-НК», «Оникс» и «Циркон». Также в арсенал кораблей входят артиллерийские установки АК-176МА и АК-630М.

В январе стало известно, что новый МРК «Циклон» проекта 22800 готовят к завершающему этапу заводских испытаний.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
96К6 Панцирь-С1
Club-N
АК-176
АК-630 Ласка
П-800 Оникс
УКСК
Циркон-С 3М22
Проекты
22800 МРК
БФ
Военные учения
Калибр КР
Похожие новости
03.12.2021
К бою на ТОФ: Приморье, Сахалин и Курилы закроют «Каракуртами»
01.07.2019
Актуален ли "москитный флот" в XXI веке
30.07.2018
"Каракурт": пистолет у виска империализма 2.0
08.12.2017
Маленькие путинские корветы-убийцы
04.12.2017
Смертоносный укус "Каракурта"
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 06:07
  • 25825
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.05 05:38
  • 72
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 13.05 05:27
  • 8
Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК
  • 13.05 02:25
  • 2
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
  • 13.05 00:03
  • 6
Российские ударные вертолёты Ка-52 получили высокую оценку по итогам боевого применения на Украине
  • 12.05 17:09
  • 2
Спущен на воду первый опытный образец американского подводного аппарата Orca XLUUV
  • 12.05 16:41
  • 19
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 12.05 16:25
  • 3
19FortyFive назвал самое страшное российское оружие
  • 12.05 16:22
  • 4
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
  • 12.05 11:36
  • 1
Великобритания запустит спутники со своей территории
  • 12.05 11:14
  • 1
Экспортные образцы российского оружия покажут в августе на форуме "Армия-2022"
  • 12.05 10:50
  • 1
Несработавшую британскую ракету Brimstone нашли в Запорожской области
  • 12.05 10:36
  • 1
США рассказали об украденной технологии F-35
  • 12.05 10:08
  • 1
Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы
  • 12.05 09:27
  • 1
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты