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Российская газета

Украинская армия несет невосполнимые потери в боях с ВС РФ

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Источник изображения: rg.ru

Вооруженные силы России, группировки ДНР и ЛНР продолжают наносить украинской армии невосполнимые потери. Судя по ежедневным сводкам Минобороны России, собственный арсенал ВСУ стремительно тает. Сколько бы ни пытались западные спонсоры Киева пополнить его натовским вооружением и техникой, возможностей сопротивляться наступающим войскам они явно не добавляют.


Мало того, что иностранные поставки по большей части до переднего края не доходят - их массово уничтожают еще на этапе транспортировки и складирования в украинских логистических центрах, так еще нарастает проблема с личным составом. Кадровый состав ВСУ и нацбатов, судя по данным наших военных, выбит на 70 и более процентов. А то ли третья, то ли четвертая волна мобилизации только добавляет украинским командирам головной боли. Согнанные на фронт едва обученные новобранцы категорически не хотят воевать, и многие "героической" гибели в окопах предпочитают дезертирство либо сдачу в плен.

Активность огневого поражения передовых позиций и объектов ВСУ между тем только нарастает. Вчера официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в течение суток наши ВКС поразили высокоточными ракетами воздушного базирования еще четыре пункта управления и 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

В районе Новгород-Северский Черниговской области под прицельные авиаудары также попали два склада боеприпасов. В результате этой работы российских ВКС уничтожено более 320 националистов, выведены из строя 72 единицы украинской военной техники.

Не сидит без дела наша оперативно-тактическая и армейская авиация. За день летчики поразили 120 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Кроме того, в районе Одессы они накрыли с воздуха радиолокационную станцию наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. А в районе Краснопавловки Харьковской области - склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Кадровый и хорошо обученный состав Вооруженных сил Украины и нацбатов, судя по данным наших военных, выбит на 70 и более процентов

По-прежнему очень эффективно работают российские ракетные войска и подразделения артиллерии. Они поразили еще 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях ВСУ. "В районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300. Также в районах населенных пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня "Смерч" и два склада боеприпасов ВСУ", - сообщил генерал.

А это - последние данные о применении наших средств противовоздушной обороны. По словам Конашенкова, российские комплексы ПВО в течение суток сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Они были уничтожены в районах населенных пунктов Великие Проходы и Великая Камышеваха в Харьковской области. А также над Пантелеймоновкой, Авдеевкой и Долей на территории Донецкой Народной Республики.

Еще несколько дронов украинцы потеряли в районе Окнино и Фабричное в ЛНР , в районе Глубокого Черниговской области, Барвинок и Владимировки в Днепропетровской области. Отдельно упомянем сбитый в районе острова Змеиный беспилотник "Байрактар-ТБ2". Счет потерянных там украинской армией дронов уже перевалил за три десятка.

Плодотворно поработали зенитчики-ракетчики с перехватом украинских реактивных снарядов. Над населенными пунктами Заводы, Сухая Каменка, Пимоновка, Изюм, Малая Камышеваха в Харьковской области, а также над Гончаровкой, Топольское и Донецком расчеты наших комплексов ПВО уничтожили в воздухе 14 боеприпасов украинских систем залпового огня "Смерч".

И еще несколько цифр в подтверждение того, что ВСУ несут невосполнимые потери. По данным Минобороны России, всего с начала спецоперации, то есть менее чем за три месяца, они не досчитались 164 самолетов, 125 вертолетов, 821 беспилотника, 303 зенитных ракетных комплексов, 3013 танков и других боевых бронемашин, 364 установки реактивных систем залпового огня, 1471 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2824 автомобиля. Потери на самом деле огромные.


Юрий Гаврилов

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