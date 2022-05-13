Почему Россия проигрывает информационную войну

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на поминальной службе по жертвам вооруженного конфликта на Украине. Фото с сайта www.europa.eu.

Как из Бучи устраивают новую Сребреницу

Когда заходит речь о невоенных и гибридных действиях, чаще всего говорят о мягкой силе, различных формах народной дипломатии, стратегии и тактики информационных войн. И мало кто вспоминает о научных инструментах, о роли ученых трудов в формировании общественного мнения и в информационно-психологических противоборствах. Увы, многие привыкли к клиповому мышлению и не задумываются, что скрывается по ту сторону экрана.

Однако именно научные труды, а не эмоциональные и разрозненные комментаторские оценки на ток-шоу теле- и радиоканалов можно рассматривать в качестве тяжелых вооружений и дальнобойных артиллерийских систем. Эффективное поражение целей, массированный эффект, дополняемый мощной канонадой и социально-психологическим воздействием способны изменять военно-политическую обстановку на театрах военных и невоенных действий.

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ БУЧА

После начала спецоперации России на Украине на повестку дня встали подготовка и выпуск массовыми тиражами текстов сводных докладов по трем ключевым темам:

а) геноцид русских в Донбассе;

б) милитаризация и пути демилитаризации украинского общества и государства;

в) международное и историческое значение спецоперации ВС РФ по поддержке ВС ЛНР и ДНР на Украине.

К этим трем темам в апреле 2022 года добавилась еще одна, более узкая, однако более важная: масштабная провокация режима Зеленского в городе Буча Киевской области. Что мы можем ей противопоставить?

Увы, как правило, нам приходится утираться и действовать, что называется, вторым номером. Мы не создаем информационных поводов, а только отвечаем на них.

Судите сами. Один из непонятных эпизодов в марте 2022 года, раздутый спустя несколько дней киевской пропагандой до масштабов событий мирового уровня, стал поводом для принятия решений США и рядом европейских государств об отправке на Украину вооружений.

Но непонятен он был только для нас. А киевским режимом он был спланирован заранее. Речь о циничной провокации в Буче, где националисты расстреляли мирных жителей с белыми повязками на рукавах и выдали это преступление за зверство российских войск.

Провокация в Буче уже в прошлом. Появилось видео, где украинские вояки тащат на веревке тело убитого на край дороги. Но мерзопакостное ощущение от всего этого до сих пор в душе у каждого порядочного человека.

Провокация послужила поводом для наращивания финансовой поддержки киевского режима и для серии визитов европейских политиков в Киев и его окрестности. Что ознаменовало переход к новому витку противостояния Запада с Российской Федерацией.

Недооценивать коварство замыслов организаторов этой провокации не приходится – хотя бы по аналогии с югославской Сребреницей в 1995 году. События в Сребренице считаются актом геноцида и самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны.

О том, что украинская сторона придает повышенное значение событиям в Буче, свидетельствуют выступления президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с обращениями к мировой общественности, визиты европейских политиков в столицу Украины, создание специального раздела на страницах «Википедии».

Если в начале апреля ответственность за недоказанные расстрелы возлагалась на конкретные армейские подразделения ВС РФ (в том числе отсутствовавшие в марте 2022 года вблизи Киева), то несколько позже обвинения стали формулироваться в обобщенной форме – персонально в адрес президента России. «Какие приказы – такое и исполнение», – пытается обобщать Владимир Зеленский.

ОРГАНИЗОВАННЫЙ РЕЗОНАНС

Служба внешней разведки Германии, будто бы перехватившая переговоры российских военных, настаивает, что убийство мирных жителей может являться частью стратегии российской армии по «запугиванию мирного населения и подавлению сопротивления». А представители международной гуманитарной организации Human Rights Watch заявляют о случившемся даже как о «потенциальном преступлении против человечности».

Генеральный секретарь одиозной британской правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар уверяет, что «ужасные сообщения из Бучи не являются единичными инцидентами и, вероятно, являются частью еще более масштабной схемы военных преступлений, включая внесудебные казни, пытки и изнасилования в других оккупированных районах Украины». Вот так. Что называется, приехали.

Дальше – больше. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает провести независимое расследование. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обращаясь к ученым всего мира, акцентирует важность научного исследования причин резни в Буче – поскольку, по его мнению, российская власть и российская пропаганда в течение многих лет «разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, взращивали российское превосходство и готовили почву для этих злодеяний».

На этом фоне видится крайне недостаточной реакция нашей страны: единичные заявления министра иностранных дел РФ, пресс-секретаря президента РФ, полпреда президента РФ при Организации Объединенных Наций, пресс-службы Минобороны России (при отсутствующей реакции научной общественности и Президиума РАН).

Однако требуются не только ответы и опровержения. Не только обсуждение несуразных деталей провокации в эфире теле- и радиоканалов в целях осуждения политических сценаристов и режиссеров-постановщиков. Но и информационные залпы – мощные, аргументированные и убедительные. С учетом советского опыта разоблачения нацистских преступников, весьма эффективной работы российской делегации на Нюрнбергском трибунале в 1945–1946 годах.

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Какие выводы из всего этого следуют?

Одно из событий марта-апреля 2022 года (следствие провокации в Буче, уже поднятой на мировой уровень, хотя и нерасследованной) – мощнейшая попытка дискредитировать Российскую Федерацию. Эта акция означает:

во-первых, переход к новому этапу давления на Россию;

во-вторых, персонифицированную атаку на политическое и военное руководство России;

в-третьих, огульное обвинение военнослужащих Российской армии (находившимся в Буче в марте 2022 года бойцам и командирам конкретных воинских частей националисты вынесли приговоры без всякого расследования).

В цепи последних событий по дискредитации Российской Федерации Западом провокация в Буче имеет повышенную международную и символическую значимость. Ее можно сравнить с завершающим этапом атаки на политическое и военное руководство Сербии в 1990-е годы.

В этих условиях требуется обсуждение провокации в киевской Буче на заседании Совета безопасности России. С определением соответствующих мер – в том числе ответного информационного залпа на основе обстоятельных и аргументированных научных трудов. Старту этой деятельности мог бы способствовать президентский указ о формировании специальной комиссии во главе с одним из авторитетных российских политологов или юристов. В любом случае без ответа это все оставлять нельзя.

Данная комиссия может быть создана на базе Института государства и права РАН во главе с генерал-полковником юстиции, членом-корреспондентом РАН, доктором юридических наук Александром Савенковым. Она могла бы стать координирующим центром большой и длительной работы.

Информационные залпы российской науки в связи с международной провокацией в Буче и аргументированный ответ российских ученых способны остудить горячие головы на Западе, определить меру ответственности сценаристов и режиссеров за подготовку кровавых провокаций и их исполнение.

Создание российской комиссии по расследованию провокации в Буче может решать комплекс военно-политических и практических задач. В том числе:

– перехват российской стороной новостной повестки;

– научное закрепление информационно-фактологической базы, создаваемой в результате обширной работы Следственного комитета России по расследованию военных преступлений киевского режима;

– военно-юридические оценки массового расстрела мирных жителей в Буче (фактическим организатором которого стал режим Владимира Зеленского) через призму критериев Нюрнбергского процесса (о чем подробно и ярко написал уже упомянутый директор Института государства и права РАН Александр Савенков в авторской монографии «Нюрнберг. Приговор во имя мира»);

– выпуск большим тиражом серьезного научного труда в целях обеспечения руководителей государственных органов власти, руководителей органов образования, руководителей дипломатических представительств России за рубежом, зарубежных журналистов.

Это дальнобойное оружие – мощные информационные залпы сегодня крайне необходимы и своевременны в качестве адекватных ответов Западу.

Олег Фаличев

Олег Валентинович Фаличев – военный обозреватель,Сергей Николаевич Першуткин – доктор социологических наук, действительный член АВН.