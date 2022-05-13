Глава британского Минобороны пообещал поставить Киеву ПВО ближнего действия в случае «эскалации конфликта»

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Великобритания поставит Украине системы ПВО ближнего действия, но только в случае "эскалации конфликта". Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

Выступая перед журналистами, Уоллес сообщил, что принял решение о поставках Украине систем ПВО ближнего действия, но не прямо сейчас, а только в случае "эскалации конфликта". Что понимается под этой самой "эскалацией" министр не пояснил, однако подчеркнул, что эти поставки призваны усложнить России достижение целей на Украине.

Это не ПВО дальнего действия, но это осложнит задачу полетов российской авиации в районе городов

- заявил Уоллес.

Также глава британского Минобороны подтвердил, что Великобритания в настоящее время ищет по всему миру и при возможности скупает вооружение и технику советского производства для дальнейшей передачи Украине. По его словам, сейчас образцы советского оружия строят на вооружении 23 стран и задача Британии доставить это оружие Киеву, чтобы ВСУ продолжали воевать. Этим заявлением Уоллес только подтвердил, что украинская армия для Запада лишь мясо, задача которого нанести как можно больший ущерб России.

Отметим, что активнее всех против России выступают Великобритания и США, которые постоянно заявляют, что не могут допустить победы России на Украине. При этом он вовсю открещиваются от прямого вмешательства в конфликт, предпочитая воевать с Россией руками Киева, обещая Зеленскому и его окружению всяческие блага. А эти марионетки готовы за западные плюшки гнать армию на убой, лишь бы хозяева похвалили. Поэтому поставки оружия не прекратятся и даже будут только нарастать.