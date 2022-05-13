Войти
Российская газета

Индия впервые запустила ракету BrahMos с истребителя Су-30МКИ

303
0
0
Источник изображения: Wikimedia.org

Индия впервые испытала сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos увеличенной дальности с истребителя Су-30МКИ. Ракета достигла поставленную цель в Бенгальском заливе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Индии. В распространенном пресс-релизе ведомства добавили, что первое испытание прошло по плану. Теперь Су-30МКИ, вооруженные подобной ракетой, могут наносить высокоточные удары по наземным и морским объектам на очень больших расстояниях. А увеличенная дальность ракеты в сочетании с высокими характеристиками истребителя обеспечивают ВВС Индии стратегический охват.

"РГ" уже писала о том, что недавно Индия одновременно испытала две версии ракеты. Одной отстрелялся истребитель Су-30МКИ по списанному кораблю ВМС Индии, а вторую выпустил эсминец проекта 15 D 61 Delhi из модернизированной модульной пусковой установки. Пуск был произведен также впервые.

BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета. Ее выпускает совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Первый пуск ракеты состоялся в 2001 году.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Компании
BrahMos Aerospace
Похожие новости
21.02.2017
Правин Патхак: порядка семи стран заинтересовались покупкой Су-30 с ракетами «БраМос»
05.02.2016
Ракету "БраМос" запустят по целям с самолета во II половине 2016 года
26.08.2015
Мишра: воздушная ракета "БраМос" не уступает наземной и морской
15.10.2009
Министры обороны РФ и Индии проведут заседание в Москве
29.08.2008
Все новые Су-30МКИ смогут нести ракеты "БраМос"
29.11.2007
Подготовлена к испытаниям модификация КР "Брамос" воздушного базирования
12.02.2007
Россия и Индия ускорят создание авиационного варианта сверхзвуковой ракеты "Брамос"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 06:07
  • 25825
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.05 05:38
  • 72
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 13.05 05:27
  • 8
Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК
  • 13.05 02:25
  • 2
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
  • 13.05 00:03
  • 6
Российские ударные вертолёты Ка-52 получили высокую оценку по итогам боевого применения на Украине
  • 12.05 17:09
  • 2
Спущен на воду первый опытный образец американского подводного аппарата Orca XLUUV
  • 12.05 16:41
  • 19
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 12.05 16:25
  • 3
19FortyFive назвал самое страшное российское оружие
  • 12.05 16:22
  • 4
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
  • 12.05 11:36
  • 1
Великобритания запустит спутники со своей территории
  • 12.05 11:14
  • 1
Экспортные образцы российского оружия покажут в августе на форуме "Армия-2022"
  • 12.05 10:50
  • 1
Несработавшую британскую ракету Brimstone нашли в Запорожской области
  • 12.05 10:36
  • 1
США рассказали об украденной технологии F-35
  • 12.05 10:08
  • 1
Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы
  • 12.05 09:27
  • 1
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты