Индия впервые запустила ракету BrahMos с истребителя Су-30МКИ

Индия впервые испытала сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos увеличенной дальности с истребителя Су-30МКИ. Ракета достигла поставленную цель в Бенгальском заливе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Индии. В распространенном пресс-релизе ведомства добавили, что первое испытание прошло по плану. Теперь Су-30МКИ, вооруженные подобной ракетой, могут наносить высокоточные удары по наземным и морским объектам на очень больших расстояниях. А увеличенная дальность ракеты в сочетании с высокими характеристиками истребителя обеспечивают ВВС Индии стратегический охват.

"РГ" уже писала о том, что недавно Индия одновременно испытала две версии ракеты. Одной отстрелялся истребитель Су-30МКИ по списанному кораблю ВМС Индии, а вторую выпустил эсминец проекта 15 D 61 Delhi из модернизированной модульной пусковой установки. Пуск был произведен также впервые.

BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета. Ее выпускает совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Первый пуск ракеты состоялся в 2001 году.

Светлана Цыганкова