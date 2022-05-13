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Военное обозрение

Концерн Rheinmetall начал расконсервацию снятых с вооружения Бундесвера БМП Marder

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Источник изображения: topwar.ru

Германский оружейный концерн Rheinmetall приступил к расконсервации первой партии боевых машин пехоты Marder, находящихся на длительном хранении после снятия с вооружения Бундесвера. Как заявили в концерне, первые машины будут готовы к поставке примерно через три недели.

По словам гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера, концерн ждет окончательного решения немецкого правительства по данным БМП. Очень уж хочется концерну заработать на уже списанных машинах хоть какую-то денежку. И совсем не факт, что немецкие БМП отправятся на Украину, вполне возможно, что их получит одна из стран НАТО, желающая поучаствовать в уже известной схеме, где все советское вооружение отправляется Киеву, а взамен Германия поставляет свое.

Мы ждем окончательного решения правительства. Но на данный момент есть достаточно стран, которые хотят эти машины, не только Украина

- подлил масла в огонь Паппергер.

Как сообщало в одном из своих новостных материалов "Военное обозрение", США нацелились на греческие БМП-1, которые греки закупили в начале 90-х у Германии из наличия бывшей армии ГДР и немного модернизировали. По имеющейся информации американцы намерены отправить на Украину около 130 греческих БМП, а вместо них поставить грекам немецкие БМП Marder 1A5 из наличия Бундесвера. Возможно, речь как раз о снимаемых с хранения машинах.

Вообще же говорить что-то о поставках немецкой техники на Украину или еще куда пока преждевременно. В последнее время со стороны Берлина слишком много обещаний и заявлений, но никакого практического выполнения. Впрочем, по мнению военных экспертов, причем не только российских, поставки западного вооружения вряд ли помогут ВСУ, поскольку для них нет обученных военных, нет логистики, нет ремонтной базы. Поэтому Запад и сосредотачивается на поиске остатков советского оружия.

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
БМП-1
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
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