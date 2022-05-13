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Военное обозрение

В Турции назвали сроки первого полёта перспективного учебно-боевого самолета собственной разработки Hürjet

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Источник изображения: topwar.ru

Новый учебно-боевой самолет, разрабатываемый компанией Turkish Aerospace Industries для турецких ВВС, совершит первый полет уже в ближайшее время. Как заявил глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир, для производства самолета уже начали строить линию сборки.

Создается линия для производства первых узлов. 2023 год - это срок, когда наш национальный боевой самолет выйдет из ангара и совершит первый полет

- подчеркнул он.

Ранее Демир сообщал, что Hürjet превзойдет по тактико-техническим характеристикам американский F-35. Работы над новым учебно-боевым самолетом, способным выполнять задачи легкого штурмовика, начались в 2017 году, в апреле 2018 была завершена разработка концептуального дизайна Hürjet, в 2019 завершилось создание проектной документации. Однодвигательный реактивный самолет является фактически дальнейшим развитием серии турбовинтовых УБС Hurkus.

В январе этого года компания TAI заявила, что в ближайшее время предоставит широкой публике учебно-боевой самолет Hürjet, разрабатываемый как для турецких ВВС, так и для поставок на экспорт. В планах компании на первом этапе построить четыре прототипа, которые примут участие в испытаниях. Первый полет - 2023 год, в 2024 - серийное производство, а после 2025 года TAI планирует выпускать по два самолета в год. В турецких ВВС он должен сменить учебные T-38 и учебно-боевые F-5, уже заявлено о потребности, как минимум, в 70 самолетах.

Заявленные характеристики: длина - 13,4 метра, размах крыльев — 11 метров. Полезная нагрузка - 3000 кг, скорость - 1,2 Маха (1470 км/ч). Высота полета - 14 км. Современные системы вооружения позволят применять как управляемое, так и обычное вооружение.

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