Китайская пресса назвала спекулятивными рассуждения Запада о новой подлодке ВМС НОАК

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Ни для кого не является секретом, что в последние годы Китай очень активно работает над увеличением своего военно-морского потенциала. В частности, на воду регулярно спускаются все новые и новые надводные корабли и субмарины. На Западе рост военно-морской мощи КНР встречают с неодобрением.

10 мая западные СМИ написали о том, что Китай недавно спустил на воду новую атомную подводную лодку. В действиях Пекина на Западе видят угрозу. Китайское издание Global Times, которое выходит на английском языке, упрекает Запад в предвзятости и двойных стандартах.

Например, США регулярно отправляют атомные подводные лодки в Тихий океан, они появляются в непосредственной близости от китайских территориальных вод. После создания нового военно-политического блока AUKUS (Австралия, Великобритания и США) открыто объявлена цель создания атомного подводного флота у Австралии.

Агентство Reuters, ссылаясь на отчет американского военного министерства, сообщило, что ВМС НОАК в ближайшие несколько лет спустят на воду новую ударную подводную лодку с вертикальными пусковыми установками для крылатых ракет. Однако китайские аналитики считают, что такие публикации призваны, в первую очередь, нагнетать в мире страх «китайской угрозы». Об этом, в частности, заявляет военный эксперт Сун Чжунцин.

По словам аналитика, сейчас Китай сталкивается с наращиванием военных возможностей США, в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так, только в 2021 г. США направили в Южно-Китайское море не менее 11 ударных подводных лодок с ядерной силовой установкой. Очевидное намерение Вашингтона напугать Китай растущим военным присутствием в регионе. Однако такие действия влекут за собой лишь дальнейший рост напряженности и гонку вооружений.

В качестве ответных мер Пекину приходится укреплять свой военно-морской флот. Поэтому для Китая вполне естественно и необходимо разрабатывать более совершенные подводные лодки в рамках своего плана модернизации вооруженных сил.

Сун Чжунцин подчеркнул, что США не должны применять политику двойных стандартов. В соответствии с логикой Вашингтона, правом на наращивание военной мощи обладают лишь сами США и их союзники, а другие страны, включая Китай или Россию, укреплять свои вооруженные силы почему-то не должны.