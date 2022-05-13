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Эти страны уже одобрили решение Финляндии стать членом НАТО

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Логотип НАТО
Логотип НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Evelyn Hockstein

Многие страны-члены НАТО отреагировали на заявку Финляндии о вступлении в альянс положительно: "Финляндия — очень сильная страна в военном отношении"

Несколько стран уже поприветствовали заявку Финляндии на вступление в НАТО, сообщает финская газета Suomenmaa. В статье приводятся, в частности, высказывания по этому поводу премьер-министра Эстонии и главы МИД Литвы. Зеленский тоже поддержал членство Финляндии в альянсе.

Санна Райти-ахо (Sanna Raita-aho)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) поддерживает членство Финляндии в НАТО. Она заявила в Твиттере, что Эстония сделает все, чтобы процесс вступления Финляндии в альянс был быстрым.

По мнению Каллас, нынешние действия северных соседей Эстонии имеют историческое значение. Кроме того, политик заявила, что Финляндия может рассчитывать на полную поддержку Эстонии.

"Никаких сомнений: у Финляндии нет в НАТО друга лучше, чем Эстония", — приводит ее слова новостное агентство BNS.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Gabrielius Landsbergis) считает, что вхождение Финляндии в НАТО укрепит не только весь альянс, но и оборону Прибалтики.

"Финляндия — очень сильная страна в военном отношении", — приводит его слова новостное агентство BNS.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Mette Frederiksen) тоже поддержала в Твиттере членство Финляндии в НАТО.

Дания "тепло приветствует" Финляндию в НАТО, написала премьер-министр.

Членство Финляндии укрепит НАТО и общую безопасность альянса, сказала Фредериксен. Она добавила, что Дания сделает все, чтобы ускорить процесс вхождения Финляндии в альянс.

Президент Румынии Клаус Йоханнис (Klaus Iohannis) сообщил в Твиттере, что Румыния готова поддержать членство Финляндии в НАТО.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде (Ann Linde), в свою очередь, назвала заявление президента Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) и премьер-министра Санны Марин (Sanna Marin) очень важным.

"Финляндия — ближайший партнер Швеции в вопросах безопасности и обороны, и нам нужно принимать во внимание намерения Финляндии. Швеция примет решение после публикации доклада о ситуации в сфере политики безопасности", — написала она в Твиттере.

Шведская газета Expressen сообщила 12 мая со ссылкой на свои источники, что Швеция подаст заявку на членство 16 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже выразил полную поддержку членству Финляндии в НАТО, сообщил президент Ниинистё. Он беседовал с президентом Украины ранее 12 мая.

"Я проинформировал Зеленского о шагах Финляндии в сторону вступления в НАТО, и он выразил полную поддержку", — написал Саули Ниинистё.

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