Войти
Российская газета

Польские танки Т-72М1 замечены на полигоне под Кривым Рогом

294
0
0
Источник изображения: rg.ru

На полигоне под Кривым Рогом националисты из вооруженных формирований Украины учатся противостоять бронированной технике. На учениях задействуют реальную технику в виде нескольких основных боевых танков Т-64БВ и Т-72М1.



Известно, что в этом городе дислоцируется 17-я отдельная танковая бригада (войсковая часть № А3283), батальонные тактические группы которой находятся в нескольких районах Донбасса. Соединение несет существенные потери, и поэтому для ее танковых и механизированных подразделений спешно готовится новое пополнение.

Судя по всему, продемонстрированный взвод "семьдесят вторых" еще недавно служил в польской армии.

Главным отличительным внешним признаком таких машин является отсутствие динамической защиты (ДЗ) - на всех Т-72 ВСУ, даже на таких старых, как "Урал" выпуска 70-х годов, устанавливался "Контакт". Новые версии, вроде Т-72АМТ, получали "реактивную броню" "Нож".

В Польше для разработанного в середине 90-х годов PT-91 Twardy создавали собственную ДЗ под наименованием ERAWA. Однако, по всей видимости, в настоящее время из-за долгого отсутствия заказов возможности ее производства полностью утрачены, поэтому даже недавно модернизированные T-72M1R отправлялись в войска "голыми".

Кстати, последние также передавались ВСУ. Правда, как сообщалось, с них решили демонтировать наиболее секретное оборудование.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Продукция
PT-91
Т-72
Проекты
Военные учения
Похожие новости
23.12.2021
Новый поход на Восток, или как Польша планирует присоединить земли западной Беларуси
25.05.2020
Украина показала «бронированный кулак НАТО» у границ России
19.07.2019
M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше
31.10.2014
Танки возвращаются в Европу
10.09.2014
Гендиректор завода Малышева: "По огневой мощи танков Россия ничего нового за 20 лет не изобрела"
17.09.2010
Первый полк СВ Малайзии, укомплектованный танками PT-91M, признан боеготовым
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 06:07
  • 25825
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.05 05:38
  • 72
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 13.05 05:27
  • 8
Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК
  • 13.05 02:25
  • 2
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
  • 13.05 00:03
  • 6
Российские ударные вертолёты Ка-52 получили высокую оценку по итогам боевого применения на Украине
  • 12.05 17:09
  • 2
Спущен на воду первый опытный образец американского подводного аппарата Orca XLUUV
  • 12.05 16:41
  • 19
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 12.05 16:25
  • 3
19FortyFive назвал самое страшное российское оружие
  • 12.05 16:22
  • 4
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
  • 12.05 11:36
  • 1
Великобритания запустит спутники со своей территории
  • 12.05 11:14
  • 1
Экспортные образцы российского оружия покажут в августе на форуме "Армия-2022"
  • 12.05 10:50
  • 1
Несработавшую британскую ракету Brimstone нашли в Запорожской области
  • 12.05 10:36
  • 1
США рассказали об украденной технологии F-35
  • 12.05 10:08
  • 1
Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы
  • 12.05 09:27
  • 1
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты