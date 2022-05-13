Польские танки Т-72М1 замечены на полигоне под Кривым Рогом

На полигоне под Кривым Рогом националисты из вооруженных формирований Украины учатся противостоять бронированной технике. На учениях задействуют реальную технику в виде нескольких основных боевых танков Т-64БВ и Т-72М1.

Известно, что в этом городе дислоцируется 17-я отдельная танковая бригада (войсковая часть № А3283), батальонные тактические группы которой находятся в нескольких районах Донбасса. Соединение несет существенные потери, и поэтому для ее танковых и механизированных подразделений спешно готовится новое пополнение.

Судя по всему, продемонстрированный взвод "семьдесят вторых" еще недавно служил в польской армии.

Главным отличительным внешним признаком таких машин является отсутствие динамической защиты (ДЗ) - на всех Т-72 ВСУ, даже на таких старых, как "Урал" выпуска 70-х годов, устанавливался "Контакт". Новые версии, вроде Т-72АМТ, получали "реактивную броню" "Нож".

В Польше для разработанного в середине 90-х годов PT-91 Twardy создавали собственную ДЗ под наименованием ERAWA. Однако, по всей видимости, в настоящее время из-за долгого отсутствия заказов возможности ее производства полностью утрачены, поэтому даже недавно модернизированные T-72M1R отправлялись в войска "голыми".

Кстати, последние также передавались ВСУ. Правда, как сообщалось, с них решили демонтировать наиболее секретное оборудование.

Алексей Брусилов