На СНСЗ заложен катер специального назначения "Петергоф"

ЦАМТО, 12 мая. На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась церемония закладки высокоскоростного катера специального назначения "Петергоф".

В мероприятии приняли участие начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по городу Санкт-Петербургу) генерал-лейтенант Алексей Аникин, генеральный директор АО "СНСЗ" Владимир Середохо, председатель совета директоров АО "ОСК" Георгий Полтавченко, генеральный директор АО "ОСК" Алексей Рахманов, генеральный директор АО "ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко.

Катер будет строиться по заказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для нужд МЧС. Проект выполнен АО "ЦМКБ Алмаз".

Судно будет решать широкий спектр задач – предупреждение, ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, проведение поисково-спасательных операций.

Катер оснащен антенными комплексами, обеспечивающими:

- получение информации о метеорологических условиях со спутников;

- проведение экологического мониторинга;

- управление группировкой катеров МЧС России;

- специальную связь в рамках участия в мероприятиях во взаимодействии с другими силовыми ведомствами;

- работу средств связи общегражданского исполнения;

- проведение поисково-спасательных работ;

- получение данных об обстановке в контролируемой акватории.

Характеристики высокоскоростного катера специального назначения "Петергоф": длина – 30 м, ширина – 6,5 м, осадка – 1,5 м, скорость – 50 узлов, экипаж – 2 чел., специальный персонал МЧС – 12 чел.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".