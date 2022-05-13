Совет директоров "Иркута" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021г

Cтроящиеся самолеты Superjet 100 в цеху Филиала ПАО "Корпорация "Иркут" "Региональные самолеты" в Комсомольске-на-Амуре (в составе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"), 17.06.2021.

Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Совет директоров ПАО "Корпорация "Иркут" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2021 год, следует из сообщения компании.

"Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Корпорация "Иркут" за 2021 год не выплачивать", - сказано в сообщении.

Всю прошлогоднюю чистую прибыль компании по РСБУ в размере 4,4 млрд руб. рекомендовано направить на покрытие убытков прошлых лет.

В последний раз "Иркут" выплачивал дивиденды за 2017 год - по 1,14 руб. на акцию, всего 1,5 млрд руб., что соответствовало 50% годовой чистой прибыли по РСБУ.

"Иркут" ведет серийное производство многоцелевых истребителей Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, является разработчиком семейства пассажирских МС-21. Филиал корпорации "Региональные самолеты" выпускает пассажирские Superjet 100.