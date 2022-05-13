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РИА Новости

Комплектующие для дронов могут производиться в России, считает Aeronet

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БПЛА ВКС России взлетает с аэродрома базирования. Кадр видео
БПЛА ВКС России взлетает с аэродрома базирования. Кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Большая часть комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА, дронов) может производиться на территории России - могут быть проблемы с двигателями, электроникой и оптикой, но с этими задачами вполне можно справиться, заявил РИА Новости руководитель рынка Aeronet Национальной технологической инициативы (НТИ) Борис Алешин.

Отвечая на вопрос агентства, все ли комплектующие для беспилотников могут производиться в РФ, Алешин сказал: "Большая часть может производиться на территории России".

"Надеюсь, что появятся двигатели, вполне пригодные для беспилотников такого класса. Все, что касается электроники, оптики, каких-то функциональных решений, будет более критичным. Но в целом, я считаю, что с этой задачей вполне можно справиться", - добавил он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Западные страны в ответ ввели множество санкций, а ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Алешин Борис
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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