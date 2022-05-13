Лукашенко примет участие во встрече лидеров стран ОДКБ в Москве

МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие 16 мая в Москве во встрече лидеров стран ОДКБ, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".

Лидеры ОДКБ на встрече 16 мая в Москве обсудят взаимодействие в рамках организации и меры по совершенствованию системы коллективной безопасности, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

"Лукашенко летит в Москву. Шестнадцатого мая российская столица примет лидеров стран ОДКБ. И хотя саммит юбилейный - посвящен 30-летию объединения, - уверенно предположим, что повестка будет отнюдь не праздничная, а самая что ни на есть рабочая", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что "самое интересное будет как всегда в кулуарах и беседах в формате тет-а-тет". "Переговоры с Путиным (президентом России - ред.) Лукашенко уже анонсировал не раз", - напоминается там.