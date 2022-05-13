Войти
Военное обозрение

Президент Путин сообщил о 2,7 трлн рублей бюджетного профицита на фоне «санкционной одержимости Запада»

318
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Владимир Путин сегодня проводит совещание с членами кабинета министров в режиме видеоконференции. Среди прочего – обсуждение экономической ситуации в стране.

По словам президента России, государственный бюджет с января по апрель исполнен с превышением доходов над расходами (профицитом) в 2,7 трлн рублей. Глава государства отметил, что это внушительный показатель, который, безусловно, внёс вклад в экономическую стабилизацию и противодействие санкциям.

Владимир Путин указал на то, что к настоящему моменту российская экономика успешно противостоит санкционному давлению, стабилизировалась ситуация с инфляцией. Она (инфляция) существенно замедлилась.

Президент подчеркнул, что хорошую динамику показал российский рубль.

Сегодня же крупное западное издание Bloomberg опубликовало материал, в котором рубль назван самой укрепившейся валютой с начала года из более чем трёх десятков валют развитых и развивающихся стран. Курс рубля вырос с начала года на 11 с лишним процентов. На втором месте по этим показателям – бразильский реал, прибавивший с 1 января 9% стоимости.

Владимир Путин:

Теперь перед правительством стоит важная задача – обеспечить потребительский спрос, обеспечить рост доходов россиян.

Отметил Владимир Путин и ситуацию с продовольствием в мире. По словам президента страны, уже сейчас в ряде регионов мира сталкиваются с самым настоящим голодом из-за нехватки продуктов питания, включая элементарные. Глава государства возложил за это ответственность на коллективный Запад, который своей санкционной политикой наносит удар за ударом по глобальному рынку продовольствия.

Владимир Путин:

Это уже больше похоже на санкционную одержимость Запада.

По словам Путина, в текущем году Россия, на основании прогнозов, может собрать рекордный урожай зерновых – более 130 млн тонн, из которых примерно 87 млн – пшеница.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
01.08.2018
Расхваленный Путиным танк может оказаться слишком дорогим для российской армии
02.09.2016
В Приморье Путин осмотрел танкер ледового класса проекта "Сахалин"
02.03.2015
Первые контракты компаний РФ и Индии в нацвалютах могут появиться уже в 2016 году
30.05.2014
Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений в сфере промышленности
24.03.2010
Т-50 не впечатлил генералов ВВС США
25.08.2008
Горный экзамен
29.08.2007
Лучший день МАКСа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 06:07
  • 25825
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.05 05:38
  • 72
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 13.05 05:27
  • 8
Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК
  • 13.05 02:25
  • 2
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
  • 13.05 00:03
  • 6
Российские ударные вертолёты Ка-52 получили высокую оценку по итогам боевого применения на Украине
  • 12.05 17:09
  • 2
Спущен на воду первый опытный образец американского подводного аппарата Orca XLUUV
  • 12.05 16:41
  • 19
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 12.05 16:25
  • 3
19FortyFive назвал самое страшное российское оружие
  • 12.05 16:22
  • 4
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
  • 12.05 11:36
  • 1
Великобритания запустит спутники со своей территории
  • 12.05 11:14
  • 1
Экспортные образцы российского оружия покажут в августе на форуме "Армия-2022"
  • 12.05 10:50
  • 1
Несработавшую британскую ракету Brimstone нашли в Запорожской области
  • 12.05 10:36
  • 1
США рассказали об украденной технологии F-35
  • 12.05 10:08
  • 1
Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы
  • 12.05 09:27
  • 1
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты