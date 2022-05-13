Президент Путин сообщил о 2,7 трлн рублей бюджетного профицита на фоне «санкционной одержимости Запада»

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Владимир Путин сегодня проводит совещание с членами кабинета министров в режиме видеоконференции. Среди прочего – обсуждение экономической ситуации в стране.

По словам президента России, государственный бюджет с января по апрель исполнен с превышением доходов над расходами (профицитом) в 2,7 трлн рублей. Глава государства отметил, что это внушительный показатель, который, безусловно, внёс вклад в экономическую стабилизацию и противодействие санкциям.

Владимир Путин указал на то, что к настоящему моменту российская экономика успешно противостоит санкционному давлению, стабилизировалась ситуация с инфляцией. Она (инфляция) существенно замедлилась.

Президент подчеркнул, что хорошую динамику показал российский рубль.

Сегодня же крупное западное издание Bloomberg опубликовало материал, в котором рубль назван самой укрепившейся валютой с начала года из более чем трёх десятков валют развитых и развивающихся стран. Курс рубля вырос с начала года на 11 с лишним процентов. На втором месте по этим показателям – бразильский реал, прибавивший с 1 января 9% стоимости.

Владимир Путин:

Теперь перед правительством стоит важная задача – обеспечить потребительский спрос, обеспечить рост доходов россиян.

Отметил Владимир Путин и ситуацию с продовольствием в мире. По словам президента страны, уже сейчас в ряде регионов мира сталкиваются с самым настоящим голодом из-за нехватки продуктов питания, включая элементарные. Глава государства возложил за это ответственность на коллективный Запад, который своей санкционной политикой наносит удар за ударом по глобальному рынку продовольствия.

Владимир Путин:

Это уже больше похоже на санкционную одержимость Запада.

По словам Путина, в текущем году Россия, на основании прогнозов, может собрать рекордный урожай зерновых – более 130 млн тонн, из которых примерно 87 млн – пшеница.