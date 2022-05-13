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Военное обозрение

США намерены контролировать регион Средиземноморья, разместив боевую авиацию на греческом острове Крит

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Источник изображения: topwar.ru

США намерены разместить боевую авиацию на греческом острове Крит, соответствующий запрос американцы уже направили греческому правительству. На данный момент ответ еще не получен, но никто не сомневается, что он будет положительным.

США стягивают в район Средиземного моря боевую авиацию. В случае одобрения поступившего запроса, а его одобрят обязательно, на базе "Суда", расположенной на острове Крит будут размещены американские истребители F-35 и F-15. Количество планируемых к размещению самолетов не называется. Размещенные на Крите американские истребители смогут контролировать весь регион. Отметим, что на Крите расположены несколько объектов греческих ВС, а также один из важнейших опорных пунктов НАТО.

В пользу того, что греки одобрят размещение американской авиации на Крите говорит тот факт, что Афины в настоящее время пытаются убедить США и НАТО разместить свои вооружения в зоне островов Родос, Лесбос и Хиос для нивелирования турецкой угрозы. Тут в игру вступает фактор Украины, поскольку в обмен на укрепление своей обороноспособности греки могут пойти на уступки и передать Киеву системы ПВО и боевые машины пехоты советского производства.

Как ранее сообщалось, США и Германия призвали Грецию передать Украине зенитные системы советского производства, стоящие на вооружении греческой армии, а также 130 БМП-1 из наличия ВС. В сущности, требуют США, а Германия здесь как бы с разрешением на передачу БМП Украине, так как произведены они были в ГДР и стояли на вооружении Национальной народной армии.

Пока грекам удалось отклонить запрос США на передачу Киеву ЗРС С-300, ЗРК Тор-М1 и "Оса-АК", прикрывшись турецкой угрозой, но в случае, если США согласятся на размещение своих войск в зоне вышеперечисленных островов, эти зенитные комплексы отправятся прямиком на Украину. Как говорится: "вы - нам, мы - вам".

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Страны
Германия
Греция
США
Украина
Продукция
F-15
F-35
БМП-1
Оса-АКМ
С-300
Тор-М1
Проекты
NATO
Тор ЗРК
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