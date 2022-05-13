Полное господство в воздухе над Украиной ВКС РФ пока не достигнуто: данные об остатках средств ПВО и авиации на вооружении ВСУ

Су-30СМ ВКС России

Украина в наследство от СССР получила богатый арсенал оружия – на её территории была размещена одна из мощнейших группировок советских войск. Несмотря на то, что за все годы независимости шла распродажа этого достояния за рубеж, внушительные запасы и неприхотливость советских боевых систем при хранении позволили после начала противостояния с Россией вернуть многие образцы оружия в строй. В частности, это касается средств ПВО и авиации.

В начале проведения спецоперации ВС РФ данная техника была рассредоточена по различным боевым позициям и местам дислокации. В этой связи уничтожение средств ПВО и авиации велось в ходе патрулирования и нанесения ударов на основе разведывательных данных. Как указывается в телеграмм-канале Fighterbomber, к настоящему времени удалось ликвидировать примерно 60% ЗРК С-300 и «Бук».

На вооружении ВСУ всё ещё остаётся 20 дивизионов С300ПТ/ПС, один дивизион С-300В1 и до 20 «Бук-М1»; вероятнее всего, ЗРК С-125М1 полностью уничтожены. Мониторинг воздушного пространства ведут около 30 РЛС на Украине, самолёты ДРЛО НАТО, действующие над Польшей и Румынией, и разведчики, в том числе беспилотного типа, работающие над Чёрным морем.

Остающиеся на вооружении ВСУ С-300 и «Буки» не выполняют задачу прикрытия стратегически важных объектов – им поручено обнаружение и поражение российской боевой авиации. Это более лёгкая миссия, так как ЗРК не привязаны к конкретной местности, могут работать из засад при отходе самолётов ВКС ВС РФ, на короткое время включая РЛС наведения.

В составе боевой авиации насчитывается около 25 истребителей Су-27П/УБ и МиГ-29, которые поочередно сменяют друг друга на боевом дежурстве, проходящем вне зоны воздействия российских систем ПВО и под прикрытием собственных ЗРК. В наличии осталось примерно 5 штурмовиков Су-25 и около 30 многоцелевых вертолётов Ми-8 и ударных машин Ми-24, свыше 10 БПЛА Bayraktar TB2. По всей видимости, полностью уничтожен парк фронтовых бомбардировщиков Су-24М и разведчиков Су-24МР. Для ведения наблюдения за наземными целями и перевозки личного состава и грузов используется вся прочая авиация, включая даже Ан-2 и Як-52.

Как отмечается на указанном ресурсе, в целом имеющиеся в распоряжении ВСУ средства ПВО и боевая авиация остаются внушительной силой, которая не позволяет говорить о том, ВКС ВС РФ достигли полного господства в воздухе. Пока оно носит оперативно-тактический характер. Если попытаться вынести весь этот арсенал в ходе массированного налёта, то следует быть готовым к соизмеримым потерям в самолётах, на которые, что очевидно, российское командование пойти не готово.

В этой связи развитие ситуации предусматривает методичное уничтожение авиации ВС ВСУ как в воздухе, так и при её выявлении на аэродромах. При этом ранее проходила информация о том, что украинские самолёты могут взлетать с военных аэродромов за пределами страны - например, с аэродромов в Румынии, куда в самом начале спецоперации «убыли» несколько штурмовиков и истребителей украинских ВВС.

По данным Минобороны России, с 24 февраля на Украине и на Донбассе уничтожены 164 самолёта, 125 вертолётов и свыше 800 беспилотников, включая десятки БПЛА турецкого производства. Также ликвидировано 303 ЗРК различного типа, включая и комплексы С-300, поставленные из-за рубежа.