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Военное обозрение

СМИ США: Белоруссия создаёт собственный ОТРК на базе российского «Искандера»

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Источник изображения: topwar.ru

Белоруссия создает собственный оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) на базе российского «Искандера». При этом президент страны Александр Лукашенко, по его словам, рассчитывает на помощь России в создании баллистических ракет отечественного производства.

Такое сообщение появилось в американском журнале Military Watch Magazine.

СМИ США отмечает, что белорусский лидер также готов закупить в России хорошо зарекомендовавшие себя в реальных боевых условиях ОТРК «Искандер». Для создания своего такого же оружия он тоже намерен взять за основу этот российский комплекс, причем в работе над ним ему помогут специалисты из России.

Президент РФ поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков Российской Федерации, которые делали «Искандер»

- заявил Лукашенко.

Белорусский президент также заявил, что прибывшие ранее в его страну из России комплексы ПВО С-400 останутся в Белоруссии.

Американский автор сомневается, что между российскими и новыми белорусскими баллистическими ракетами будут существенные различия. Но если дальность оригинального «Искандер» ограничена международными договоренностями 500 километрами, то совместная разработка под эти ограничения уже не подпадает.

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Страны
Белоруссия
Россия
США
Продукция
Искандер
С-400 Триумф
Персоны
Рогозин Дмитрий
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