СМИ США: Белоруссия создаёт собственный ОТРК на базе российского «Искандера»

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Белоруссия создает собственный оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) на базе российского «Искандера». При этом президент страны Александр Лукашенко, по его словам, рассчитывает на помощь России в создании баллистических ракет отечественного производства.
Такое сообщение появилось в американском журнале Military Watch Magazine.
СМИ США отмечает, что белорусский лидер также готов закупить в России хорошо зарекомендовавшие себя в реальных боевых условиях ОТРК «Искандер». Для создания своего такого же оружия он тоже намерен взять за основу этот российский комплекс, причем в работе над ним ему помогут специалисты из России.
- заявил Лукашенко.
Белорусский президент также заявил, что прибывшие ранее в его страну из России комплексы ПВО С-400 останутся в Белоруссии.
Американский автор сомневается, что между российскими и новыми белорусскими баллистическими ракетами будут существенные различия. Но если дальность оригинального «Искандер» ограничена международными договоренностями 500 километрами, то совместная разработка под эти ограничения уже не подпадает.