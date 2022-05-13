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ЦАМТО

Минобороны Уругвая ведет переговоры о покупке УБС A-29 "Супер Тукано"

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Один из первых шести поставленных ВВС Нигерии самолетов Embraer EMB-314 (A-29B) Super Tucano во время перелета США в Нигерию. Самолет несет американский военный номер 19-2039, опознавательные знаки и бортовые номера ВВС Нигерии заклеены. Снимок сделан во
Один из первых шести поставленных ВВС Нигерии самолетов Embraer EMB-314 (A-29B) Super Tucano во время перелета США в Нигерию. Самолет несет американский военный номер 19-2039, опознавательные знаки и бортовые номера ВВС Нигерии заклеены. Снимок сделан во время промежуточной посадки в аэропорту Глазго-Приствик (Великобритания), 19.07.2021.
Источник изображения: Douglas Connery (via Scramble Messageboard)

ЦАМТО, 12 мая. Министр обороны Уругвая Хавьер Гарсия подтвердил национальным СМИ, что военное ведомство продолжает начавшиеся в 2021 году переговоры по поставке самолетов из состава ВВС Бразилии для организации патрулирования воздушного пространства страны.

Как сообщает Infodefensa.com, речь идет о поставке 12 бывших в эксплуатации учебно-боевых самолетов A-29 "Супер Тукано", находящихся в резерве ВВС Бразилии. Это те же самолеты, которые ранее предлагались Португалии и Украине.

Источники издания, осведомленные о ходе переговоров, сообщили, что стоимость каждого самолета с нулевым налетом плюс техническое обслуживание и обучение оценивается в 3,5 млн. долл. Таким образом, общая сумма соглашения превышает 40 млн. долл.

В частности, переговоры о продаже велись в ходе визита в Бразилию главнокомандующего ВВС Уругвая генерала Луиса Х. де Леона в феврале этого года, а также недавнего визита в Уругвай вице-президента Бразилии Гамильтона Мурао, который 5 мая встретился с вице-президентом Уругвая Беатрис Аргимон.

Покупка 12 ед. "Супер Тукано" позволит Уругваю произвести замену самолетов IA-58A "Пукара", которые были сняты с вооружения в 2017 году.

Недавно ВВС Уругвая также провели в США оценку принадлежащих компании Air USA УБС Mk.67 "Хок", которые были предложены с обширным пакетом запасных частей и обучением за 60 млн. долл. Кроме того, рассматривались чешские УБС L-39NG и L-159 ALCA.

Покупка данных самолетов, наряду с приобретением 12 A-29 "Супер Тукано", могла бы усилить ВВС Уругвая до уровня, на котором они не находились, по крайней мере, в течение нескольких последних десятилетий.

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Страны
Бразилия
Португалия
США
Украина
Уругвай
Продукция
EMB-314
L-159
L-39
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