Украинские боевики установили 57-мм пушку на шасси КрАЗа

Вооруженные украинские формирования пытаются заимствовать отработанные во многих локальных конфликтах способы применения военной автомобильной техники. Например, отмечено массовое привлечение к боевым действиям вооруженных пикапов японского и американского производства.

На эти транспортные средства устанавливаются 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы Дегтярева-Шпагина, а также 7,62-мм Калашникова и Максима.

Недавно боевики так называемой территориальной обороны в районе Харькова продемонстрировали на одном из полигонов трехосный КрАЗ-250, на грузовую платформу которого установили 57-мм пушку АЗП-57 известного советского зенитно-артиллерийского комплекса С-60 разработки 40-х годов.

На обнародованном видео можно заметить, что эту самодельную самоходку сильно раскачивает при стрельбе, так что говорить об ее высокой точности не приходится. Размер установки внушительный, и, соответственно, ее будет очень трудно хорошо замаскировать.

Ранее в этих же местах уже были задействованы данные орудия в буксируемых вариантах, перемещавшиеся при помощи мобилизованных гражданских грузовиков.

Аналогичные гантраки противоборствующие стороны уже давно используют в различных горячих точках - на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Обычно их устанавливали на "Уралы", ГАЗы и КамАЗы, а также автомобили, изготовленные в Западной Европе и США, КрАЗы же ни разу не встречались.

Интересно, что несколько лет назад на учениях молдавской армии был замечен четырехосный ЗИЛ-135ЛМ с АЗП-57. Ранее этот вездеход использовался как транспортно-заряжающая машина 9Т452 220-мм реактивной системы залпового огня 9К57 "Ураган".

Алексей Моисеев