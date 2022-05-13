Войти
Российская газета

Украинские боевики установили 57-мм пушку на шасси КрАЗа

307
0
0

Вооруженные украинские формирования пытаются заимствовать отработанные во многих локальных конфликтах способы применения военной автомобильной техники. Например, отмечено массовое привлечение к боевым действиям вооруженных пикапов японского и американского производства.


На эти транспортные средства устанавливаются 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы Дегтярева-Шпагина, а также 7,62-мм Калашникова и Максима.

Недавно боевики так называемой территориальной обороны в районе Харькова продемонстрировали на одном из полигонов трехосный КрАЗ-250, на грузовую платформу которого установили 57-мм пушку АЗП-57 известного советского зенитно-артиллерийского комплекса С-60 разработки 40-х годов.

На обнародованном видео можно заметить, что эту самодельную самоходку сильно раскачивает при стрельбе, так что говорить об ее высокой точности не приходится. Размер установки внушительный, и, соответственно, ее будет очень трудно хорошо замаскировать.

Ранее в этих же местах уже были задействованы данные орудия в буксируемых вариантах, перемещавшиеся при помощи мобилизованных гражданских грузовиков.

Аналогичные гантраки противоборствующие стороны уже давно используют в различных горячих точках - на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Обычно их устанавливали на "Уралы", ГАЗы и КамАЗы, а также автомобили, изготовленные в Западной Европе и США, КрАЗы же ни разу не встречались.

Интересно, что несколько лет назад на учениях молдавской армии был замечен четырехосный ЗИЛ-135ЛМ с АЗП-57. Ранее этот вездеход использовался как транспортно-заряжающая машина 9Т452 220-мм реактивной системы залпового огня 9К57 "Ураган".


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Ураган РСЗО
Проекты
Военные учения
Похожие новости
11.02.2022
Главное в маневрах: почему учения России и Украины стартовали одновременно
15.09.2021
Торговец пушками
21.10.2020
Джавелиновый пшик
26.08.2016
Киев при параде
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
30.11.2011
Чем оснащен забытый род войск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 06:07
  • 25825
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.05 05:38
  • 72
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 13.05 05:27
  • 8
Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК
  • 13.05 02:25
  • 2
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
  • 13.05 00:03
  • 6
Российские ударные вертолёты Ка-52 получили высокую оценку по итогам боевого применения на Украине
  • 12.05 17:09
  • 2
Спущен на воду первый опытный образец американского подводного аппарата Orca XLUUV
  • 12.05 16:41
  • 19
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 12.05 16:25
  • 3
19FortyFive назвал самое страшное российское оружие
  • 12.05 16:22
  • 4
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
  • 12.05 11:36
  • 1
Великобритания запустит спутники со своей территории
  • 12.05 11:14
  • 1
Экспортные образцы российского оружия покажут в августе на форуме "Армия-2022"
  • 12.05 10:50
  • 1
Несработавшую британскую ракету Brimstone нашли в Запорожской области
  • 12.05 10:36
  • 1
США рассказали об украденной технологии F-35
  • 12.05 10:08
  • 1
Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы
  • 12.05 09:27
  • 1
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты