Войти
Известия.ru

Минобороны показало работу гаубиц «Мста-С» по позициям украинских ВС

302
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Минобороны России 12 мая обнародовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и укрепленных украинских позиций в ходе спецоперации по защите Донбасса.

«Выполняем задачи по прикрытию воинских колонн, уничтожению бронированной техники, блокпостов. Артиллерия — бог войны, не зря же говорят», — сказал о работе расчета командир орудия Сергей.


Накануне Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы подразделения ВДВ в ходе специальной военной операции. Десантники уничтожили опорные точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) из противотанкового управляемого вооружения, переносных ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия.


Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
09.05.2022
Минобороны показало кадры боевой работы артиллерийского экипажа «Мста-С»
22.04.2022
Фронтальная нагрузка: появились первые результаты новой фазы военной операции
25.12.2019
Лазерное копье. Какие задачи у "Пересвета"
18.09.2014
Крым превращается в неприступную крепость
23.05.2014
Военно-техническое сотрудничество России и Казахстана выходит на уровень стратегического партнерства
09.04.2013
Самолетостроение как разменная монета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 06:07
  • 25825
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.05 05:38
  • 72
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 13.05 05:27
  • 8
Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК
  • 13.05 02:25
  • 2
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
  • 13.05 00:03
  • 6
Российские ударные вертолёты Ка-52 получили высокую оценку по итогам боевого применения на Украине
  • 12.05 17:09
  • 2
Спущен на воду первый опытный образец американского подводного аппарата Orca XLUUV
  • 12.05 16:41
  • 19
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 12.05 16:25
  • 3
19FortyFive назвал самое страшное российское оружие
  • 12.05 16:22
  • 4
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
  • 12.05 11:36
  • 1
Великобритания запустит спутники со своей территории
  • 12.05 11:14
  • 1
Экспортные образцы российского оружия покажут в августе на форуме "Армия-2022"
  • 12.05 10:50
  • 1
Несработавшую британскую ракету Brimstone нашли в Запорожской области
  • 12.05 10:36
  • 1
США рассказали об украденной технологии F-35
  • 12.05 10:08
  • 1
Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы
  • 12.05 09:27
  • 1
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты