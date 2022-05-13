Минобороны показало работу гаубиц «Мста-С» по позициям украинских ВС

Минобороны России 12 мая обнародовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и укрепленных украинских позиций в ходе спецоперации по защите Донбасса.

«Выполняем задачи по прикрытию воинских колонн, уничтожению бронированной техники, блокпостов. Артиллерия — бог войны, не зря же говорят», — сказал о работе расчета командир орудия Сергей.

Накануне Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы подразделения ВДВ в ходе специальной военной операции. Десантники уничтожили опорные точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) из противотанкового управляемого вооружения, переносных ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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